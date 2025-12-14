”L’habitude” di Pietro Fortuna in mostra al Crac Puglia

Si intitola “L’habitude”, la personale di Pietro Fortuna allestita nelle sale del Crac Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea) della Fondazione Rocco Spani, a Taranto. La mostra, curata dal critico e storico dell’arte Aldo Iori, resterà aperta sino al 30 gennaio 2026.



La mostra, promossa e organizzata dal Crac Puglia, raccoglie un ciclo di opere – disegni, collage e foto – che sono il frutto di una sottile riflessione sull’abitudine. L’attenzione che Pietro Fortuna riserva all’abitudine è plasticamente applicabile al processo artistico e particolarmente alle attività che impegnano tanto il pensiero che le stesse modalità pratiche.

“L’habitude, citata in francese nel titolo della mostra – scrive il curatore Aldo Iori – è intesa dall’artista positivamente come attitudine ad applicare regole e modalità iconografiche e compositive secondo un proprio lessico e un metodo elaborati nel tempo tramite un sapiente savoir faire. È nell’affinamento di questo e nella sua abitudinaria ripetizione, quasi in un quotidiano esercizio di pensiero, che è possibile giungere prossimi all’esattezza dell’opera in un suo compimento sempre possibile e ogni volta rinnovabile nella presenza allo sguardo dell’osservatore”.

La mostra è patrocinata dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia e dalla Confcommercio di Taranto e si avvale della collaborazione di istituzioni territoriali e nazionali. Durante il periodo della mostra, si terranno visite guidate, incontri e laboratori didattici per le scuole e per le istituzioni del territorio pugliese.