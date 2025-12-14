Appuntamenti, Cooltura
”L’habitude” di Pietro Fortuna in mostra al Crac Puglia
Si intitola “L’habitude”, la personale di Pietro Fortuna allestita nelle sale del Crac Puglia (Centro di Ricerca Arte Contemporanea) della Fondazione Rocco Spani, a Taranto. La mostra, curata dal critico e storico dell’arte Aldo Iori, resterà aperta sino al 30 gennaio 2026.
La mostra, promossa e organizzata dal Crac Puglia, raccoglie un ciclo di opere – disegni, collage e foto – che sono il frutto di una sottile riflessione sull’abitudine. L’attenzione che Pietro Fortuna riserva all’abitudine è plasticamente applicabile al processo artistico e particolarmente alle attività che impegnano tanto il pensiero che le stesse modalità pratiche.
“L’habitude, citata in francese nel titolo della mostra – scrive il curatore Aldo Iori – è intesa dall’artista positivamente come attitudine ad applicare regole e modalità iconografiche e compositive secondo un proprio lessico e un metodo elaborati nel tempo tramite un sapiente savoir faire. È nell’affinamento di questo e nella sua abitudinaria ripetizione, quasi in un quotidiano esercizio di pensiero, che è possibile giungere prossimi all’esattezza dell’opera in un suo compimento sempre possibile e ogni volta rinnovabile nella presenza allo sguardo dell’osservatore”.
La mostra è patrocinata dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia e dalla Confcommercio di Taranto e si avvale della collaborazione di istituzioni territoriali e nazionali. Durante il periodo della mostra, si terranno visite guidate, incontri e laboratori didattici per le scuole e per le istituzioni del territorio pugliese.