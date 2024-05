Lessico e nuvole, il fenomeno graphic novel a Taranto

L’arco Jonico, la provincia di Taranto, che cresce come incubatore di graphic novel e fumetti, assumendo rilevanza nazionale con attori coraggiosi e lungimiranti. Un territorio che si riscatta dalle ataviche difficoltà per rinascere culturalmente.





Il 18 maggio, alle 19, sulla terrazza della Biblioteca comunale Acclavio, dialogheranno lo scrittore Omar Di Monopoli che presenterà la trasposizione fumettistica del suo romanzo “Nella Perfida Terra di Dio” per Sergio Bonelli Editore e Gianmarco De Francisco direttore della Scuola del Fumetto di Taranto “GRAFITE”. La manifestazione è inserita nella rassegna “DIRE/FARE/RESTARE”.





Una serata per tracciare i nuovi percorsi della graphic novel locale, per far fiorire una identità culturale in un territorio delicato.