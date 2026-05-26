LeggereinComune, a Taranto giornata conclusiva: il programma

Giovedì 28 maggio, a partire dalle ore 10:30, l’Agorà della Biblioteca Civica “Pietro Acclavio” di Taranto ospiterà la giornata conclusiva dei Gruppi di Lettura, appuntamento chiave del progetto #LeggereinComune.

Giunta al terzo anno consecutivo, l’iniziativa si rivolge agli studenti delle scuole superiori per promuovere la lettura come strumento di crescita, empatia e coscienza civica, contrastando l’isolamento digitale attraverso il confronto diretto e la socializzazione negli spazi culturali pubblici. Durante la mattinata, i rappresentanti delle classi coinvolte nell’edizione 2025/2026 condivideranno riflessioni e spunti nati dalla lettura di tre testi:

Alzarsi all’Alba di Mario Calabresi

Che bella giornata speriamo che non piova di Gabriele Corsi

Noi siamo tempesta di Michela Murgia.

Gli istituti partecipanti sono l’I.I.S.S. “Ferraris – Quinto Ennio” (classe 4BL), l’I.I.S.S. “Pitagora” (classe 3° A) e l’I.I.S.S. “Liside” (classe 4O).

All’incontro prenderanno parte gli studenti, i docenti, i dirigenti scolastici, il personale della biblioteca, l’assessora alla pubblica istruzione del Comune di Taranto, Mary Simeone.