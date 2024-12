Legge Salva Casa, a Taranto i Geometri presentano “Punti Fermi”: appuntamento al Fusco con un talk tra esperti

Punti Fermi è il nome della giornata di studi e approfondimento programmata per giovedì prossimo 5 dicembre. L’evento si terrà nel teatro Fusco di Taranto e prevede due momenti diversi.

Nel pomeriggio (dalle 15 alle 18.30) il tak aperto alla cittadinanza (qui il programma) dedicato alla Legge Salva Casa, uan serie di norme di cui tutti i proprietari di abitazione dovranno fare tesoro per adeguare i manufatti, risolvendo così situazioni anomale che in futuro potrebbero precluderne la commercializzazione. Non è un condono – è stato chiarito – ma una legge che elenca una serie di possibilità di messa a norma.

In serata, poi, sempre giovedì 5 dicembre, al Fusco si terrà un concerto (si accede per invito) che snnocciolerà brani di Lucio Battisti rivisitati in chiave jazz: Battisti’n jazz, per l’appunto.

Stamattina, a Taranto, nella sede del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia ionica, il presidente Giuseppe Leogrande e una delegazione del Consiglio (nella foto di Aurelio Castellaneta, da sinistra, Roberto Corrado, lo stesso Leogrande, Anna Trisolini, Spiridione Patronella e Pietro Dimaglie) hanno presentato obiettivi e modalità dell’evento – guarda il video