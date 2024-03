Le donne al Sud nel Risorgimento, una conferenza a Taranto

Il sesto appuntamento de “Le conversazioni del giovedì”, il ciclo di conferenze dedicato al Risorgimento italiano nel territorio ionico, ha al centro del dibattito la condizione delle donne nel Sud Italia durante il Risorgimento italiano, prima e dopo l’unificazione. L’appuntamento è per il 7 marzo, alle ore 17, nell’ex ospedale Vecchio, in via Ss. Annunziata, a Taranto.





È proprio nel Risorgimento italiano, prima dell’unificazione che le donne vedono riconosciuti i loro primi diritti. È il primo periodo storico in cui c’è una maggiore partecipazione pubblica femminile. Basti pensare che alcuni dei salotti più influenti da un punto di vista politico in quel periodo sono proprio portati avanti da donne come Bianca Milesi, Metilde Viscontini Dembowski, Teresa Casati e Cristina Trivulzio di Belgiojoso. In particolare la partecipazione femminile ha un grande riscontro nel movimento mazziniano con Giuditta Bellerio Sidoli, Antonietta De Pace e Sara Levi Nathan.







A raccontare com’era la condizione delle donne nel Sud Italia durante il Risorgimento sarà Fiorenza Taricone, professoressa vicaria emerita dell’Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale, professoressa ordinaria di Storia delle dottrine politiche e del pensiero politico e questione femminile. Introdurrà l’avvocato Francesco Guida, direttore del Comitato di Taranto dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’ingresso alle conferenze sarà libero. Inoltre sarà possibile seguirle attraverso il canale Youtube del Comitato di Taranto dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.