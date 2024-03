Le battaglie per il Risorgimento, se ne parla alle Conversazioni del Giovedì

L’apuntamento è per giovedì 21 Marzo, alle 17, nella Sala convegni dell’ex Ospedale Vecchio, a Taranto. Si Si tratta dell’ottavo appuntamento con le “Conversazioni del giovedì”, ciclo di conferenze organizzato dal comitato tarantino dell’Istituto nazionale per la Storia del Risorgimento. L’incontro verterà, questa volta, sul nazionalismo armato durante il periodo risorgimentale.

Focus sul ruolo della violenza e della guerra nel processo di unificazione nazionale italiana. Attraverso l’esame di fonti storiche e letterarie, si approfondiranno le diverse forme di nazionalismo che si manifestarono nel Risorgimento, le motivazioni che spinsero gli italiani a combattere e a morire per la patria, e le conseguenze umane e sociali della guerra.



A parlarne Carmine Pinto, professore ordinario di Storia della Storiografia, Storia delle istituzioni in età. Introduce l’avvocato Francesco Guida, direttore del Comitato di Taranto dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano. L’ingresso alle conferenze sarà libero. Inoltre sarà possibile seguirle attraverso il canale Youtube del Comitato di Taranto dell’Istituto per la Storia del Risorgimento.

I prossimi incontri



– 11 Aprile 2024, “La rivoluzione del 1848. Riflessi in Terra jonica”. Relatore: Stefano Vinci, professore associato di Storia Medievale e Moderna del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università di Bari

– 2 Maggio 2024, “L’importanza di Carlo Poerio nel Risorgimento italiano”. Relatore: Anna Poerio Riverso, docente, direttore del comitato di Caserta dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano

– 16 Maggio 2024, “I prigionieri francesi del Castello aragonese di Taranto: Dumas, Dolomieu, Manscourt”. Relatore: Francesco Guida, direttore del comitato di Taranto dell’Istituto per la Storia del Risorgimento italiano.