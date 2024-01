CJ Taranto, domani serata a Spazioporto e sabato in campo al PalaMazzola

Domani a Spazioporto, sabato al PalaMazzola. Domani una festa per chiamare a raccolta la città che potrebbe tendere una mano alla sodalizio rossoblu, sabato una partita che i ragazzi di Cottignoli devono vincere per risalire, anche a fronte delle recenti partenze di Valentini e Fresno.

Sabato prossimo 3 febbraio, per la ventiduesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, il CJ Taranto ospita la Civitus Allianz Vicenza. Palla a due alle ore 18 www.liveticket.it). Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25. Sabato, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a partire dalle 17 circa nel il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Domani (giovedì 1 febbraio) Spazioporto dedica una serata al CJ Basket Taranto. L’appuntamento è alle 20 nel il locale di Via Foca Niceforo 28 a Taranto. “Musica, divertimento e solidarietà nel nome dello sport e specificatamente della pallacanestro che da 50 anni in riva allo Ionio ha il nome del CJ Basket Taranto. Sarà una serata di «festa» e riflessioni in compagnia dei nostri dirigenti, della squadra al completo e di artisti e dj che daranno il loro contributo alla causa – si legge nella nota della società – Ma soprattutto un’opportunità per tutti per contribuire attivamente a dare una mano a questa importante realtà sportiva che rappresenta la città in un prestigioso campionato di basket, la serie B Nazionale, e magari per gli imprenditori, per tutte quelle realtà economiche del territorio, per venire a proporsi e diventare protagonisti di questa straordinaria avventura che va avanti da 50 anni”.