L’Asl Taranto a Race for the Cure

Anche ASL Taranto ha partecipato alla tappa di Bari della Race for the Cure, la più grande manifestazione per la sensibilizzazione e la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo, organizzata da Komen Italia sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.





Le operatrici e gli operatori del Dipartimento di Prevenzione ASL Taranto da venerdì a Bari, in Piazza Prefettura, negli stand coordinati dal Servizio Promozione della Salute della Regione Puglia hanno fornito informazioni sugli screening, le vaccinazioni e i percorsi di cura. E anche delle vaccinazioni anti hpv e orientamento sui percorsi di presa in carico e cura del tumore alla mammella da parte della Breast Unit.

“Il tumore alla mammella è uno dei tumori più diffusi in Italia ma è anche uno di quelli per cui la diagnosi precoce è fondamentale – ha affermato il commissario straordinario della ASL Taranto Vito Gregorio Colacicco – Per questo lavoriamo molto sui programmi di screening, per raggiungere il maggior numero di donne”.





Una squadra di operatrici sanitarie ASL Taranto ha partecipato alla “corsa per la salute”, proprio a testimonianza dell’impegno nella prevenzione e nella lotta al tumore al seno, che nel 2024 ha colpito quasi 60mila persone in Italia. La squadra della ASL Taranto è costituita da una rappresentanza delle professioniste che, a vario titolo, compongono l’unità dedicata agli screening oncologici e la Breast Unit: le chirurghe senologhe, le dottoresse dei reparti di oncologia, chirurgia generale e radioterapia oncologica, una rappresentanza del Quartiere operatorio, insieme alle professioniste del Centro Screening aziendale. Tutte insieme con lo slogan “Insieme, in corsa per la salute”.