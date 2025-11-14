La Voce dei Bambini, oggi la presentazione della nona edizione

Sarà presentata oggi a Taranto la nona edizione che finanzierà il progetto “Un mondo senza SM” dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sez. di Taranto.

“LA VOCE DEI BAMBINI” questo Natale ha infatti come obiettivo l’acquisto di un mezzo adatto al trasporto dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla.

Il progetto sarà lanciato oggi nell’aula magna del Maria Pia, dal dirigente Gianni Tartaglia e dall’avv. Roberta de Luca, Presidente dell’AISM di Taranto.

Presenti inoltre numerosi ospiti, tra cui Silvio Busico, direttore generale di Programma Sviluppo, nonché presidente dell’ITS Logistica Puglia e Fedele Angelillo, amministratore delegato Italia dell’azienda Mack & Schuhle Italia – main partner dell’iniziativa benefica, nonché rappresentanti politici locali, i referenti degli ordini professionali patrocinanti e di Confindustria Taranto.

La platea sarà arricchita dalla presenza dei ragazzi di ogni classe dell’IISS “Principessa Maria Pia” che dal 2024 ha inserito del suo PTOF l’iniziativa benefica “la Voce dei Bambini” per il perseguimento di obiettivi di cittadinanza attiva e educazione civica che coniugano perfettamente la cultura del rispetto.

“LA VOCE DEI BAMBINI” è un’idea dell’avv. Tartaglia.

Quest’anno, come detto, i fondi raccolti saranno destinati al progetto per

FINANZIARE L’ACQUISTO DI UN MEZZO ADEGUATO CHE PERMETTA AI PAZIENTI DEL TERRITORIO, AFFETTI DA SCLEROSI MULTIPLA, DI RAGGIUNGERE STRUTTURE DI CURA IN CONDIZIONI ADEGUATE E SICURE

L’Avv. Tartaglia chiama a raccolta istituzioni, ordini professionali, imprenditori e tutti coloro che hanno a cuore le speranze di vita autonoma delle persone affette da Sclerosi Multipla per un contributo sul conto dell’associazione.

AISM APS/ETS – TARANTO

IBAN: IT81F0200805364000030008647

Causale: LA VOCE DEI BAMBINI – IX EDIZIONE

L’appuntamento è per il 13 dicembre, al relais Histò, Gran Galà conclusivocon il concerto di Patrizia Conte Quartet.