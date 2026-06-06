“La Vetrina dell’Arte”, in mostra i lavori degli studenti del liceo Calò di Grottaglie

La Vetrina dell’Arte è il titolo dell’evento svoltosi nella sede di Grottaglie del Liceo Artistico Calò. L’iniziativa ha lo scopo di presentare i cinque indirizzi didattici offerti dall’istituto: grafica, arti figurative, ceramica, architettura e orificeria. La prima parte della giornata si è tenuta nell’aula magna del liceo artistico con un confronto cui sono intervenuti la dirigente scolastica, professoressa Rosanna Petruzzi Rosanna e i professori Cavallaro, Dubla Cavallaro, Dubla, Nuzzo e Sunna. Sono state presentate le attività svolte e illustrati i percorsi di studi.



“La Vetrina dell’Arte” è il titolo della mostra organizzata dal liceo artistico Calò che resterà allestita sino al prossimo mese di settembre quando riprenderanno le lezioni. Al primo piano trovano spazio le opere di grafica, architettura e ceramica, curate dalla professoressa Sgarano, dai professori Dubla, Maggio e Cavallaro. Di grande e sicuro interesse il museo didattico delle Maioliche. Al secondo piano saranno esposti i lavori di arti figurative realizzati dagli studenti del quarto anno e del terzo anno con le professoresse Adameri Cavallo e Rossella Fanigliulo. Infine gli splendidi lavori dell’indirizzo oreficeria

realizzati sotto la guida della professoressa Sunna.