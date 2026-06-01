La solidarietà nella Costituzione, concorso Anpi

L’appuntamento è per mercoledì 3 giugno alle 9,30 nel Dipartimento Jonico di Uniba in via Duomo 259 . Si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso ANPI sul tema: “La solidarietà nella Costituzione e nella società civile”.

Il concorso, rivolto agli studenti della superiori di secondo grado di Taranto e provincia e agli studenti universitari, è promosso dall’ANPI provinciale Taranto con il patrocinio del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, della CGIL, della FIOM-CGIL, della FILLEA-CGIL, dello SPI-CGIL, del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto e del Comune di Taranto.

Alla cerimonia, oltre a rappresentanti istituzionali, parteciperanno il presidente provinciale ANPI, prof. Riccardo Pagano, il direttore del Dipartimento Jonico-Uniba, prof. Paolo Pardolesi, la vicepresidente Scuola e Università, prof. Adriana Chirico, la presidente del CSV, Maria Antonietta Brigida, il segretario generale CGIL, Giovanni D’Arcangelo, il segretario provinciale della FIOM-CGIL, il segretario provinciale della FILLEA-CGIL, il segretario provinciale dello SPI-CGIL e i componenti del Comitato provinciale dell’ANPI.

I vincitori del concorso riceveranno come premio – per ogni sezione – dei buoni libro, la medaglia e l’attestato di partecipazione. Alle scuole saranno conferite le targhe, mentre tutti gli studenti riceveranno gli attestati di partecipazione e menzioni di merito per la partecipazione all’iniziativa.