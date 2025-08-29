“La prevenzione in movimento”, il camper dell’Asl Taranto torna nei mercati

Dopo la pausa estiva, ricomincia “La prevenzione in movimento”: il camper attrezzato della ASL Taranto riprende il suo tour tra i mercati settimanali della provincia di Taranto. Si riparte lunedì 1° settembre al mercato di Sava, venerdì 5 a Marina di Ginosa, mercoledì 10 settembre a Maruggio e venerdì 12 a Statte; mercoledì 17 settembre sarà la volta di Castellaneta, venerdì 19 a Palagianello, martedì 23 settembre a Leporano, giovedì 25 a Lizzano e lunedì 29 a Carosino. Le date di ottobre: mercoledì 1 a Talsano, venerdì 3 ottobre a Faggiano, mercoledì 8 a Fragagnano e venerdì 10 ottobre ad Avetrana.

All’interno del camper, senza necessità di prenotazione, il personale del Dipartimento di Prevenzione fornirà ai cittadini informazioni e servizi di prevenzione. Gli over65 potranno vaccinarsi contro il fuoco di Sant’Antonio, mentre i nati tra il 1969 e il 1989 potranno sottoporsi allo screening per l’epatite C. Si potranno richiedere informazioni sulle vaccinazioni e sulle campagne di screening (HPV/tumore collo dell’utero, tumore al colon retto e tumore alla mammella), verificando la propria adesione ed eventualmente prenotarsi per l’effettuazione degli esami previsti.

“Riprendiamo il nostro tour della prevenzione nei mercati settimanali – ha dichiarato il Commissario straordinario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco – per incontrare le persone nel loro paese, in maniera più comoda per loro. Forti dei buoni risultati degli appuntamenti della scorsa primavera, abbiamo organizzato, con la collaborazione dei Comuni che hanno aderito, altre date. Ringraziamo i Sindaci e le amministrazioni aderenti per la disponibilità dimostrata, la collaborazione tra le istituzioni è fondamentale per la prevenzione e la promozione della salute”.

La prevenzione è fondamentale a ogni età e ASL Taranto implementa questo progetto per la popolazione adulta e anziana ma soprattutto per quelle fasce di popolazione che a volte risultano più difficilmente raggiungibili o con difficoltà negli spostamenti.