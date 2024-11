La musica del Pasiello… aspettando Santa Cecilia

Il 22 novembre, Santa Cecilia, è una data molto attesa dai tarantini. E’ un giorno ricco di significati e tradizioni, in città segna l’inizio delle festività natalizie.

Anche il Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello” dedica un appuntamento da non perdere. E’ il concerto “…Aspettando Santa Cecilia”, che si terrà nel Chiostro dell’ex Convento di San Michele giovedì 21 Novembre, alle 17.30. Un concerto che unisce il richiamo delle tradizioni (musica tra i vicoli della Città Vecchia) alla modernità del Conservatorio (direttore il M° Vto Caliandro, vice direttore il M° Gabriele Maggi e presidente l’avv. Cristiano Marangi).

“Al nostro Conservatorio – afferma la docente di Arpa M° Maria Grassi – si respira un’aria diversa: entusiasmo, energia, fervore sono palpabili e tutti i ragazzi sono impegnati con concerti ed eventi. Il concerto vedrà nella prima parte un repertorio tradizionale con alcuni brani arrangiati per arpa, flauto e violoncello, mentre la seconda parte sarà dedicata alle musiche famose: Let is snow!, Santa Claus is coming to town, Haveyourself a merry little Christmas …. rielaborate da allieve ed allievi per un organico alquanto insolito (arpa elettroacustica, batteria, 2 clarinetti, pianoforte, voci jazz). Un concerto che abbraccerà tutti con l’augurio che le prossime festività siano un periodo di pace e serenità’’.

(la foto che pubblichiamo è stata diffusa dal Conservatorio).

Questi i protagonisti: Elena Procaccini (arpa), Cristina D’Attis(arpa), Marica Troiano (arpa), Laura Scardino (flauto), Libero De Bellis (violoncello), Vincenzo Basile (batteria), Stefano Attanasio(clarinetto), Maria Pia Esposto (clarinetto), Giampiero Frulli(pianoforte), Filippo Mignogna (voce), Flora Contursi (voce), Christian Francesco Giuliano (voce), Angelica Bucci (voce),Alessia Fanelli (voce), Maria Chiara De Pace (voce) e Denise Turco (voce).