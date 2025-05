La Magna Grecia suona al Fusco di Taranto… preparando la trasferta di Ginevra

«Come ogni buon giocatore, prima di un grande appuntamento, dobbiamo allenarci e farlo con i nostri tifosi, il nostro pubblico, portando sabato 24 maggio alle 21.00, al Teatro comunale Fusco,

il programma musicale con il quale l’Orchestra della Magna Grecia mercoledì 28 maggio suonerà sul palco dell’Arena di Ginevra per Andrea Bocelli e Placido Domingo, eseguendo musiche di Puccini, Giordano, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet e Gershwin; insieme con la nostra Orchestra e i due giganti della lirica mondiale, il direttore Eugene Kohn e due grandissime voci femminili come Juliana Grigoryan e Varduhi Khachatryan». In un primo momento, l’evento avrebbe dovuto aver luogo a Villa Pantaleo.

Previsioni meteo non del tutto rassicuranti, hanno consigliato lo spostamento dell’evento al Teatro comunale Fusco. Resta valido, naturalmente, il biglietto d’ingresso acquistato prima del cambio di location.

«Dobbiamo allenarci con il nostro pubblico». Il Maestro Piero Romano anticipa così uno dei prossimi impegni internazionali dell’Orchestra della Magna Grecia, prima di volare in Svizzera.

Sabato 24 maggio alle 21.00 Teatro comunale Fusco: “Destinazione Ginevra”, dirige lo stesso Romano, con i cantanti Anta Jankovska (soprano), Nico Franchini (tenore) e Fernando Cisneros (baritono). “Destinazione Ginevra” è un evento realizzato dall’Orchestra Magna Grecia, dal Comune di Taranto, con il patrocinio di Regione Puglia e dal Ministero della Cultura,



Quello dell’ICO Magna Grecia sarà un ritorno a Ginevra, dove lo scorso aprile con la direzione del Maestro John Axelrod eseguì il Requiem di Mozart. «Una conferma, in concreto – spiega Romano – per il lavoro svolto in tutti questi anni dall’intero gruppo; un risultato di prestigio raggiunto grazie a un territorio che tanto ha da esprimere e invita a un impegno quotidiano a garanzia di una crescita in termini di qualità».

Sabato 24 maggio alle 21.00, Teatro comunale Fusco, “Destinazione Ginevra”: musiche di Puccini, Giordano, Rossini, Bellini, Donizetti, Bizet e Gershwin. Orchestra Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, con Anta Jankovska (soprano), Nico Franchini (tenore) e Fernando Cisneros (baritono).

Ingresso 10euro. Biglietti: Vivaticket. Info: Orchestra Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28.