“La Gru” di Luisa Campatelli in scena al Festival delle Culture di Ravenna

“Siamo un’associazione abbastanza giovane – spiega Sabrina Pontrelli – anche se consolidata da un percorso comune nella commissione provinciale alle pari opportunità. Abbiamo promosso questo spettacolo già in provincia di Taranto e vi preannunciamo che il silenzio assordante alla fine della performance è proprio la cifra del suo successo. Luisa Campatelli ha scavato nel profondo delle emozioni, Alfredo Traversa ha tradotto magistralmente il testo in rappresentazione teatrale e l’interpretazione di Tiziana Risolo sarà per tutti voi una piacevole scioccante sorpresa”.



Così la presidente è intervenuta nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in diretta streaming dall’aula consiliare di Ravenna in occasione della presentazione del prestigioso Festival delle Culture che si svolgerà nel comune romagnolo da marzo a luglio di quest’anno. “È per noi un grande onore essere stati chiamati a partecipare al Festival delle Culture del Comune di Ravenna con lo spettacolo LA GRU di Luisa Campatelli – ha dichiarato Pontrelli, presidente dell’associazione Opportunità alla Pari aps – Siamo tutte davvero molto emozionate e sebbene fossimo consapevoli della potenza del testo, a dirla tutta, non pensavamo di varcare i confini regionali. Per questo ringraziamo il sindaco Michele De Pascale, gli assessori Federica Moschini e Fabio Sbaraglia e l’Unità organizzativa Politiche per l’Immigrazione diretta da Giovanna Santandrea e il responsabile Giampaolo Gentilucci per averci dato questa grande opportunità”.



Lo spettacolo proposto dall’associazione Opportunità alla Pari, insieme al film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, darà il via a marzo al Festival delle Culture. La Gru andrà in scena il prossimo 12 marzo, nelle artificerie Almagià di Ravenna, alle ore 10, alla presenza delle autorità locali e degli studenti degli istituti superiori. LA GRU – Testo di Luisa Campatelli. Interpretazione di Tiziana Risolo. Regia di Alfredo Traversa