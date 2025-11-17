La Dinamo ritrova la vittoria a Benevento

(foto repertorio) La Dinamo Taranto ritrova la vittoria, nella serie B donne di basket, passando sul parquet di Benevento, superando la Samnium per 61-73. Una gara affrontata con grinta, concentrazione e intensità. Fin dal primo possesso, le rossoblù di coach Palagiano hanno imposto un buon ritmo approcciando il match con le migliori intenzioni e mantenendo costante lucidità. Le padrone di casa hanno provato a replicare, ma l’energia e la compattezza della Dinamo sono risultate superiori nei momenti decisivi.

Questa vittoria rappresenta una risposta importante e certifica che in casa Dinamo la rotta non è mai cambiata: la squadra è centrata, consapevole dei propri mezzi e protagonista di un percorso costruito su qualità, umiltà e lavoro quotidiano. Il successo di Benevento riporta entusiasmo.

Rummo Samnium Benevento – Dinamo Taranto 61 – 73 (16 – 23, 29 – 34, 46 – 52)

Benevento: Vaccaro 2, Kovtun 7, Clementi 9, Rubertone n.e., Savarese 2, Battistini 14, Zanchiello 9, Muscetta 10, D’Avanzo 8, Abbatiello n.e. (All.re Nicola Gagliardi – 1* Ass. all.re Antonio Mennella).

Taranto: Toscano n.e., Marazita, Ciminelli 7, Mitrotti n.e., Gobbi, Savchuk 17, Macello 18, Ndiaye 14, Armenti 9, Cascione 8, Montrone n.e. (All.re Fabio Palagiano – 1* Ass. all.re Mimmo Calviello).