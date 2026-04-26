La comicità di Herbert Ballerina sul palco del teatro Orfeo di Taranto

Una domenica pomeriggio tutta da ridere con Herbert Ballerina. Il 17 maggio alle ore 18 al Teatro Orfeo di Taranto arriva lo show inedito “Come una catapulta”. Dopo il successo delle sue incursioni in TV, sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina debutta in teatro con il suo primo spettacolo, “Come una catapulta”, un volo iperbolico nella sua irresistibile e assurda comicità, in scena nei teatri di tutta Italia.

Tutti ricordano l’iconica espressione “come una catapulta” di Herbert Ballerina nei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione con Maccio Capatonda. Ed è proprio “come una catapulta” che Herbert trascinerà il pubblico in un’esperienza teatrale unica, portando sul palco un mosaico di assurdità che fanno parte dell’ordinario e del quotidiano, in cui tutti possono ritrovarsi almeno una volta nella vita, raccontate mischiando sapientemente realismo e ironia. Insomma, un viaggio in cui il pubblico verrà letteralmente “catapultato” in dinamiche di vita comune così nonsense da diventare terribilmente divertenti.

Muovendosi tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto (anche lui di Campobasso e che l’attore, tra il serio e il faceto, vorrebbe eguagliare in fama), Herbert aprirà la mente del suo pubblico su temi come il Molise (che esiste davvero!), i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori e le riflessioni, gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucinanti e allucinati, gli amici pelosi (intesi come animali sia chiaro), i documentaristi mancati e Robocop che va in analisi. E non solo, perché Ballerina si cimenterà in sferzate di istrionismo su personaggi famosi come Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith e Pablo Picasso, sempre con il suo stile dimesso e comicamente spiazzante.

Artista eclettico e poliedrico Herbert Ballerina (all’anagrafe, Luigi Luciano), nato a Campobasso e laureatosi al DAMS di Bologna, debutta agli inizi degli anni 2000 a Milano nella scuderia di Marcello Macchia (Maccio Capatonda) ed Enrico Venti (Ivo Avido). Si afferma al pubblico televisivo grazie alle sue gag esilaranti come i finti trailer di Mai dire lunedì e Mai dire martedì, i format Drammi medicali per FOX Italia, Leggerezze per FlopTV, Tatami per Rai3, fino ad entrare nel cast di Colorado. Affianca Diego Abatantuono e Diana Del Bufalo su Italia1 in Enjoy – Ridere fa bene, Stefano De Martino in Bar stella e Stasera tutto è possibile su Rai2 e Federico Russo in Quelli che il calcio, sempre su Rai2, Brenda Lodigiani su Prime Video in Celebrity Hunted 4 e prende parte a LOL – Chi ride fuori 3, in cui si classifica terzo.

Versatile caratterista, alterna la carriera in TV e sul web con significative apparizioni in campo cinematografico. Tra i suoi titoli più memorabili: Italiano medio e Omicidio all’italiana di Maccio Capatonda, Quel bravo ragazzo di Enrico Lando e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo libro per Mondadori: “Getto la maschera”. Oggi è pronto a portare la sua assurda comicità e il suo trascinante umorismo nel suo primo show teatrale, prodotto e diretto da Paolo Ruffini con la sua Vera Produzione. Scritto da Herbert Ballerina con Riccardo Cassini lo spettacolo è pensato per tutti coloro che vogliono essere letteralmente catapultati nella sua assurda comicità e nel suo trascinante umorismo. Lo spettacolo è nella Stagione Teatrale 2025/2026 del Teatro Orfeo, organizzata con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, con il supporto del partner ufficiale ITS Mobilità Academy.