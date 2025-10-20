Sport, Volley
La Cascina Taranto sconfitta al debutto di Fano
Non parte bene il percorso degli ionici nella A2 di volley maschile. Sul campo della Essence Hotels Fano arriva infatti una sconfitta rotonda 3-0: 25-17, 25-23, 25-23 (foto Paolo Magnanelli, immagine diffusa dall’ufficio stampa della Prisma Taranto).
Dopo il primo set negativo, gli ionici dal secondo in poi lottano, conquistano un buon vantaggio che poi però dilapidano e Fano ne approfitta. Il terzo parziale vede Fano spingere sull’acceleratore, con un ottimo Tonkonoh ma Taranto risponde con una buona soluzione di doppio cambio con l’inserimento di Lusetti e Zanotti, con una bella rimonta e importanti punti messi a terra da Cianciotta nel ruolo di opposto. Ma non basta, Fano è più cinica e sbaglia poco, si aggiudica il finale di set e chiude i giochi.
TABELLINO
TARANTO: Antonov 8, Luzzi, Lusetti, Cianciotta 10, Sanfilippo 5, Hopt 2, Pierotti 13, Bossi 4, Zanotti 1, Gollini, Lorusso, Galiano, all Graziosi
FANO: Bisotto, Coscione 2, Merlo 11, Roberti 14, Sorcinelli, Galdenzi, Rizzi 1, Ricci 6, Falcioni, Tonkonoh 18, Fornal, Arguelles, Mengozzi 5, all Mastrangelo
