La Cascina Taranto sconfitta al debutto di Fano

Non parte bene il percorso degli ionici nella A2 di volley maschile. Sul campo della Essence Hotels Fano arriva infatti una sconfitta rotonda 3-0: 25-17, 25-23, 25-23 (foto Paolo Magnanelli, immagine diffusa dall’ufficio stampa della Prisma Taranto).

Dopo il primo set negativo, gli ionici dal secondo in poi lottano, conquistano un buon vantaggio che poi però dilapidano e Fano ne approfitta. Il terzo parziale vede Fano spingere sull’acceleratore, con un ottimo Tonkonoh ma Taranto risponde con una buona soluzione di doppio cambio con l’inserimento di Lusetti e Zanotti, con una bella rimonta e importanti punti messi a terra da Cianciotta nel ruolo di opposto. Ma non basta, Fano è più cinica e sbaglia poco, si aggiudica il finale di set e chiude i giochi.

TABELLINO

TARANTO: Antonov 8, Luzzi, Lusetti, Cianciotta 10, Sanfilippo 5, Hopt 2, Pierotti 13, Bossi 4, Zanotti 1, Gollini, Lorusso, Galiano, all Graziosi

FANO: Bisotto, Coscione 2, Merlo 11, Roberti 14, Sorcinelli, Galdenzi, Rizzi 1, Ricci 6, Falcioni, Tonkonoh 18, Fornal, Arguelles, Mengozzi 5, all Mastrangelo

