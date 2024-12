Jazz, tre date all’Orfeo: da Bosso a Mario Biondi, ecco i nomi

Orfeo, stamattina a Taranto la conferenza stampa di presentazione della rassegna jazz. Tre date da apppuntare: 21 dicembre, 1 marzo e 5 aprile…

A Taranto seconda edizione dell’Orfeo Jazz: tre grandi appuntamenti.

Questa mattina, martedì 10 dicembre, si è svolta la conferenza stampa di presentazione nel foyer del Teatro Orfeo.



Hanno partecipato: Angelica Lussoso, assessora alla Cultura del Comune di Taranto; Adriano Di Giorgio, titolare del Teatro Orfeo di Taranto; Donato Fusillo, presidente dell’Orfeo Jazz.

BOSSO, BIONDI, TEDESCO, SIGNORILE, RAVA:

GRANDI NOMI A TARANTO, TORNA L’ORFEO JAZZ

La seconda edizione prevede tre imperdibili appuntamenti a partire dal 21 dicembre

TARANTO, 10/12/2024 – A Taranto arriva la seconda edizione dell’Orfeo Jazz: tre grandi appuntamenti con la grande musica a partire dal 21 dicembre.

Fabrizio Bosso, Mario Biondi, Cinzia Tedesco, Enrico Rava, sono alcuni dei nomi delle stelle del jazz che calcheranno il palco del teatro tarantino.

“Il Teatro Orfeo è il teatro della città – afferma Lussoso – e nel 2025 compirà 110 anni, attenti ai gusti del pubblico con un’offerta sempre fresca. La rassegna ‘Orfeo Jazz’ inizia con uno spettacolo a me caro, con due artisti che amo come Biondi e Bosso, per seguire poi con un progetto tutto da scoprire con Tedesco e Maggi e infine con Rava, uno dei più grandi jazzisti della storia italiana”.

L’Orfeo Jazz, che vede il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, porterà tre eventi di alto livello artistico, per favorire ulteriormente la crescita del territorio.

“L’Orfeo Jazz nasce da un’idea condivisa con Adriano Di Giorgio nel voler riservare uno spazio alla musica jazz di qualità – racconta Fusillo – in linea con le scelte per

le programmazioni delle stagioni teatrali. Dopo il successo della prima edizione siamo felici di poter proseguire anche quest’anno, assicurando continuità a un evento di spessore per la città”.

Partner dell’evento sarà l’ITS Academy Mobilità di Silvio Busico.

“Siamo alla nuova edizione dell’Orfeo Jazz che si arricchisce di artisti sempre più importanti e si avvicina ai gusti di tutti – Di Giorgio – . Il primo concerto dell’Orfeo Jazz con Fabrizio Bosso Quartet – Special Guest Mario Biondi, sarà anche il primo evento che aprirà i festeggiamenti per i 110 anni del Teatro Orfeo e che si concluderanno ad aprile, con l’anniversario che sarà celebrato il 27 febbraio con lo spettacolo ‘Io sono Santa’, autoprodotto dal Teatro Orfeo e scritto da Alessandra Macchitella con la regia di Clarizio di Ciaula”.

La grande apertura dell’Orfeo Jazz ci sarà sabato 21 dicembre con “Fabrizio Bosso Quartet – Special Guest Mario Biondi”. Un incontro tra due protagonisti della scena

musicale italiana, un’anteprima natalizia, che promette di regalare al pubblico una serata ricca di grandi emozioni. Un viaggio attraverso il repertorio dei due artisti, spaziando dai successi più celebri, fino ad alcuni brani del disco “Merry Christmas Baby”, pubblicato nel 2017, in cui Bosso proponeva nella sua inedita versione le più belle canzoni legate alle feste natalizie, come “Let it Snow”, “The Christmas Song”, “What are you doing the New Year’s Eve”, ma anche “Someday we’ll all be free”, contenuta

nell’album “Someday” del 2019, che vedeva il featuring proprio con Mario Biondi.

Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale, riesce a creare sempre un sound unico che abbraccia il jazz più puro, il pop e il soul.

La sua capacità di comunicare attraverso la tromba, unita a un’energia coinvolgente e un’incredibile versatilità, lo ha reso uno dei punti di riferimento del jazz italiano ed internazionale.

Mario Biondi, con la sua voce calda e avvolgente, è un altro gigante della musica italiana. Il suo stile inconfondibile che fonde jazz, soul, R&B e funk, ha conquistato il pubblico di tutto il mondo con la sua capacità di emozionare e trasmettere intensità in ogni performance.

Bosso e Biondi non sono nuovi a collaborazioni straordinarie. La loro sinergia musicale è nata in modo naturale grazie alla fusione di jazz e soul, due mondi che sembrano destinati ad incontrarsi. A partire da “Handful of soul”, album che ha lanciato definitivamente Biondi, registrato con gli “Hive Five”, formazione che vedeva Bosso alla tromba. Da quel momento in poi, le loro carriere hanno percorso strade autonome, senza mai allontanarsi veramente. È nato così un rapporto fatto di rispetto, amicizia e stima reciproca e la loro complicità sul palco si è poi tradotta in una serie di esibizioni Live in cui l’incredibile padronanza della tromba di Bosso ha incontrato la potenza emotiva della voce di Biondi. Il concerto al Teatro Orfeo di Taranto rappresenta ancora una volta un’occasione per assistere ad un incontro musicale, una fusione perfetta di due mondi perfettamente complementari.

FORMAZIONE

Fabrizio Bosso, tromba

Vittorio Solimene, pianoforte

Jacopo Ferrazza, contrabbasso

Nicola Angelucci, batteria

Special Guest

Mario Biondi, voce

Il secondo atteso appuntamento sarà sabato 1 marzo con Cinzia Tedesco, incredibile ed eclettica vocalist jazz tarantina, che si esibirà con il celebre attore e doppiatore Angelo Maggi con il progetto “Le voci di Bob Dylan”, da loro ideato. Si tratta di un viaggio per raccontare uno dei più originali e controversi artisti del mondo della musica, dell’arte, della poesia e della letteratura mondiale.

Si potrà così scoprire il mondo di Dylan tra musica, doppiaggio dal vivo e videostory, in un viaggio tra canzoni, che Tedesco interpreta con la sua voce jazz, momenti teatrali e di doppiaggio in diretta in cui Angelo Maggi dà voce ad un Dylan che, in video, si racconta.

Uno spettacolo ideato dai due protagonisti, che nasce per omaggiare un artista unico vincitore del Premio Nobel.

Uno spettacolo con canzoni come “Like a Rolling Stone” e “Blowing in Wind”, cantate da Cinzia Tedesco con gli arrangiamenti di Alessandro Gwis al pianoforte e con Luca Pirozzi al basso, Roberto Guarino alla chitarra e Pietro Iodice alla batteria. Cinzia Tedesco ed Angelo Maggi portano sul palco le loro voci che diventano Le voci di Bob Dylan.

Il terzo e ultimo appuntamento si terrà sabato 5 aprile con “Signorile / Partipilo / Ponticelli / Morello – Special Guest Enrico Rava”.

Enrico Rava è tra i jazzisti italiani più conosciuti ed apprezzati a livello internazionale.

Il concerto nasce da un’idea del pianista Mirko Signorile che nel 2018 aveva pubblicato per Auand Records “Trio Trip”, un disco in trio realizzato con il contrabbassista Francesco Ponticelli ed il batterista Enrico Morello. Il progetto era in via di evoluzione con l’ideazione di un nuovo disco che avrebbe visto anche la partecipazione del sassofonista Gaetano Partipilo. Il lockdown del 2020 ha poi impossibilitato la realizzazione di questo nuovo lavoro rimandandolo.

Il concerto di Taranto diventa quindi un’occasione speciale per riunire il quartetto, riprendendo quel speciale filo creativo, e ospitare il trombettista Enrico Rava, musicista che Signorile ha sempre sentito ispirazione per la sua musica. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, Rava è apparso sulla scena jazzistica a

metà degli anni sessanta, imponendosi rapidamente. Suona con tutti i più grandi jazzisti del mondo e nella sua carriera come trombettista e compositore annovera più di 90 dischi di cui circa 25 portano il suo nome. Una vera icona del Jazz.

Ticket: su www.teatrorfeo.it – 2tickets – ticketone e botteghino del teatro Orfeo in via Pitagora, 80.

Lo spettacolo rientra negli appuntamenti fuori abbonamento del “Teatro Orfeo 110 anni di storia” per il cartellone ORFEO JAZZ 2024/2025.