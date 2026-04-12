Jasmine Choi in concerto a Taranto con l’Orchestra della Magna Grecia

Lunedì 13 alle 21.00 al teatro Orfeo di Taranto e martedì 14 aprile, stessa ora, nell’Auditorium Gervasio di Matera “Virtuosic Flute Concert” con Jasmine Choi, una delle più celebri flautiste al mondo. La grande musicista coreana, a Taranto, sarà la protagonista di uno dei momenti più attesi della Stagione Eventi musicali 2025-2026, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal maestro Gianluca Marcianò. In programma il “Concerto per Flauto e orchestra op. 283” di Carl Reinecke e la Sinfonia n. 3 “Renana” di Robert Schumann.

Jasmine Choi, nata a Seul (Core del Sud), è una delle più celebri flautiste del nostro tempo, nota per il suo virtuosismo e la sua raffinata musicalità, oltre che per i suoi progetti straordinari. Si è esibita in tutto il mondo in una varietà di generi, dalla classica solista, da camera e orchestrale a quella sperimentale, jazz e pop. Ex flauto principale della Vienna Symphony, Choi si è esibita come solista con la Vienna Symphony, il Mozarteum di Salisburgo, l’Orchestra di Filadelfia, la Cincinnati Symphony, la Filarmonica di San Pietroburgo, Repubblica Ceca Philharmonic, Salzburg Mozart Players, Berlin Symphony, New York Classical Players, Seoul Philharmonic, Orchestra Ensemble Kanazawa, nonché in recital a Parigi, Vienna, Londra, Monaco, Ginevra, New York, Tokyo, Seoul e Hong Kong.

La Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, giunta alla trentatreesima è realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Casa.