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Italia-Tunisia, confermata la gara al mattino: 28 agosto, 10.30, stadio Iacovone
Il Comitato Organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 comunica che, “a causa di insormontabili problemi organizzativi, non è stato possibile modificare il programma
delle semifinali del torneo di calcio maschile.
Venerdì 28, pertanto, allo Stadio Iacovone di Taranto sono in programma le seguenti gare:
• ore 10.30: Italia – Tunisia
• ore 21.00: Algeria – Marocco
La vendita dei biglietti riprende quindi tramite gli abituali canali, disponibili al seguente link:
https://ta2026.vivaticket.it/. Si comunica inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti direttamente presso lo stadio” precisano dal Comitato.