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Italia team, il sito del Coni dedicato agli Azzurri protagonisti a Taranto per i Giochi del Mediterraneo

Pubblicato | da Redazione

E’ online da il sito dell’Italia Team dedicato ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Lo spazio web, è stato realizzato dall’Ufficio Comunicazione del CONI ed raggiungibile a cxhe all’indirizzo taranto2026.coni.it. Lo spazio è dedicato alla squadra azzurra che parteciperà ai giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.

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