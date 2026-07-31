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Italia team, il sito del Coni dedicato agli Azzurri protagonisti a Taranto per i Giochi del Mediterraneo
E’ online da il sito dell’Italia Team dedicato ai XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.
Lo spazio web, è stato realizzato dall’Ufficio Comunicazione del CONI ed raggiungibile a cxhe all’indirizzo taranto2026.coni.it. Lo spazio è dedicato alla squadra azzurra che parteciperà ai giochi di Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.
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