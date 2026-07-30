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Irma Testa e Filippo Tortu portabandiera azzurri ai Giochi di Taranto
Saranno Irma Testa e Filippo Tortu i portabandiera dell’Italia Team ai XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
La pugile campana e il velocista lombardo guideranno la squadra azzurra nella Cerimonia di Apertura, in programma venerdì 21 agosto allo Stadio Erasmo Iacovone.
L’Italia Team è pronta a una grande festa dello sport che unirà atleti e delegazioni da tutto il Mediterraneo, si legge nella pagina Fb del Comitato Organizzatore