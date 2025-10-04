Appuntamenti, Cooltura, Eventi, Salute
Invecchiare in salute, a Taranto convegno sulla longevità sana: il programma di sabato 11 ottobre
L’aumento dell’aspettativa di vita non sempre si accompagna a un miglioramento della qualità della stessa. Per questo motivo, negli ultimi anni si è sviluppato un crescente interesse per la longevità sana: la possibilità di vivere più a lungo riducendo il rischio di patologie cronico-degenerative, migliorando il proprio benessere fisico e mentale. In questo contesto, lo stile di vita gioca un ruolo centrale per promuovere il mantenimento di una salute ottimale.
Si terrà sabato 11 ottobre 2025, a Taranto, nella Sala convegni A della Lumsa in piazza Santa Rita, il convegno sul tema “Longevity: invecchiare in salute, dalla ricerca di base all’applicazione socio-sanitaria”.
Promosso da TECNOPOLIS e APMARR (Associazione nazionale Persone con Malattie Remautologiche e Rare Aps), l’appuntamento gode del patrocinio di Regione Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, CSV Taranto, Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata, CETMA DIHSME – European Digital Innovation Hub, Ricerca Globale – Istituto Ricerche Cliniche e Biomediche, Italian Longevity League, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto e LUMSA.
Esperti, studiosi, docenti universitari, rappresentanti del mondo associazionistico e dell’utenza sanitaria daranno vita ad una mattinata di approfondimento e confronto su un tema che all’orizzonte fissa una aspettativa ancestrale e, al tempo stesso, interroga a fondo le abitudini quotidiane di ognuno di noi, le organizzazioni sociali che componiamo e tutto quanto attenga alla qualità della vita nel tempo che viviamo.
Dunque, stili di vita, sistemi sociali, digitalizzazione e diagnosi opportune sono assi di intervento che, tra i tanti in programma, declineranno sabato 11 ottobre il complesso e affascinante tema della longevità.
Ovvero, la ricerca… la prevenzione… le buone pratiche e… una sistema sanitario realmente al passo con una sfida epocale: invecchiare in salute.
Programma lavori
|08.30
|Registrazione partecipanti
|09.00
|Apertura lavori conduce Angelo Di Leo – giornalista
Introduzione Annamaria Annicchiarico – Tecnopolis PST
Saluti istituzionali
Vito Gregorio Colacicco – Comm. straord. Asl Ta
Piero Bitetti – Sindaco di Taranto
Vito Clemente – Pres. Fondazione Ricerca Globale
Maria Letizia Marra – Presidente Ordine Medici Ta
Mariantonietta Brigida – presidente CSV Taranto
|09.45
|Digitalizzazione e innovazione in ambito sanitario: opportunità per le imprese e applicazioni
CETMA-DIHSME: tecnologie digitali per le PMI e startup del settore Salute, Annamaria Annicchiarico, Gabriella Dellino – Tecnopolis PST
|10.30
|Metodologie e modelli per la longevity modera Angelo Di Leo Le basi della longevità
Aldo Galeandro – Direttore medico Tecnopolis Nutrizione per la sana longevità: età metabolica/biologica
Luciano Martucci – Consiglio direttivo Ordine Biologi Puglia e Basilicata Nutraceutica: il ruolo della longevità sana
Filomena Corbo – Docente di Chimica degli Alimenti – UniBa Aldo Moro
Organizzazione di un Longevity Center
Giuseppe Di Ponzio – Consulente aziendale in sanità Tavola rotonda
|11.30
|Il sociale e le istituzioni per la Longevity Modera Angelo Di Leo
Longevità e inclusione: il ruolo del welfare pugliese nell’epoca dell’invecchiamento Valentina Romano – Direttore Dipartimento Welfare Regione Puglia
I presìdi pubblici nell’evoluzione dell’offerta sanitaria e dei LEA
Giuseppe Stasolla – Presidente CCM
Giusto invecchiamento nelle patologie croniche degenerative
Francesco Riondino – Responsabile APMARR ETS Taranto
Invecchiamento e società, formazione degli operatori sociali Marinella Sibilla – Docente di Politiche Sociali e studi comparativi di welfare – LUMSA sez E.D.A.S.
Tavola rotonda
|12.45
|Conclusioni Aldo Galeandro, Giuseppe Di Ponzio