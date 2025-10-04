Invecchiare in salute, a Taranto convegno sulla longevità sana: il programma di sabato 11 ottobre

L’aumento dell’aspettativa di vita non sempre si accompagna a un miglioramento della qualità della stessa. Per questo motivo, negli ultimi anni si è sviluppato un crescente interesse per la longevità sana: la possibilità di vivere più a lungo riducendo il rischio di patologie cronico-degenerative, migliorando il proprio benessere fisico e mentale. In questo contesto, lo stile di vita gioca un ruolo centrale per promuovere il mantenimento di una salute ottimale.

Si terrà sabato 11 ottobre 2025, a Taranto, nella Sala convegni A della Lumsa in piazza Santa Rita, il convegno sul tema “Longevity: invecchiare in salute, dalla ricerca di base all’applicazione socio-sanitaria”.

Promosso da TECNOPOLIS e APMARR (Associazione nazionale Persone con Malattie Remautologiche e Rare Aps), l’appuntamento gode del patrocinio di Regione Puglia, ASL Taranto, Comune di Taranto, CSV Taranto, Ordine dei Biologi Puglia e Basilicata, CETMA DIHSME – European Digital Innovation Hub, Ricerca Globale – Istituto Ricerche Cliniche e Biomediche, Italian Longevity League, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Taranto e LUMSA.

Esperti, studiosi, docenti universitari, rappresentanti del mondo associazionistico e dell’utenza sanitaria daranno vita ad una mattinata di approfondimento e confronto su un tema che all’orizzonte fissa una aspettativa ancestrale e, al tempo stesso, interroga a fondo le abitudini quotidiane di ognuno di noi, le organizzazioni sociali che componiamo e tutto quanto attenga alla qualità della vita nel tempo che viviamo.

Dunque, stili di vita, sistemi sociali, digitalizzazione e diagnosi opportune sono assi di intervento che, tra i tanti in programma, declineranno sabato 11 ottobre il complesso e affascinante tema della longevità.

Ovvero, la ricerca… la prevenzione… le buone pratiche e… una sistema sanitario realmente al passo con una sfida epocale: invecchiare in salute.

Programma lavori