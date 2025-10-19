Intesa tra Confindustria e Museo MArTA per promuovere il patrimonio culturale di Taranto

Un accordo teso a valorizzare il patrimonio culturale e il valore identitario della città di Taranto, in cui possano trovare spazio e attuazione attività di promozione del patrimonio storico-archeologico e culturale del territorio, iniziative di sviluppo e, fra gli altri obiettivi, percorsi formativi rivolti alle

imprese e ai loro dipendenti. E’ questo, per grandi linee, il senso del Protocollo d’Intesa che martedì 21 ottobre 2025, sarà siglato fra Confindustria Taranto e il Museo archeologico nazionale di Taranto -MArTA.

Il MArTA è il più antico museo nazionale della Puglia, racchiude una delle più importanti raccolte

archeologiche d’Italia e offre una programmazione culturale in grado di stimolare una stretta relazione con il territorio, al fine di promuovere attività di studio, comunicazione e valorizzazione con una ricaduta sulla comunità locale. Con il protocollo Confindustria attraverso la programmazione di azioni ed attività

condivise, intende promuovere lo sviluppo dell’economia legata al settore della cultura e dell’accoglienza attraverso l’attivazione di circoli virtuosi di collaborazione attorno al MArTA quale attrattore culturale e punto strategico di interesse.