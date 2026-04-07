Intelligenza artificiale, selezionato da Google il progetto di ITS Academy Mobilità

Il progetto “DigitalMente”, capofila ITS Academy Mobilità, è tra le 10 proposte selezionate in ambito nazionale attraverso “vIvA“, il bando da 2,6 milioni di euro, pubblicato a marzo del 2025. I progetti puntano ad incrementare la comprensione e l’utilizzo delle tecnologie di IA attraverso lo sviluppo di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro, contribuendo così all’aumento della competitività delle imprese italiane del Made in Italy. I contributi assegnati oscillano tra 200 mila e 300 mila euro, con circa 1400 beneficiari attesi.

“DigitalMente”, un progetto di ITS Academy Mobilità, sostenuto attraverso il bando vIvA con il supporto di Google.org e del Fondo per la Repubblica Digitale, intende promuovere lo sviluppo di competenze digitali avanzate attraverso un percorso formativo dedicato all’applicazione dell’Intelligenza Artificiale nella filiera del commercio e dell’e-commerce. Elemento distintivo del progetto è l’attenzione all’inclusione sociale e alle aree economicamente depresse della Puglia. Il target di riferimento è costituito da giovani Neet (Not in education, employement or training) e disoccupati in condizioni di vulnerabilità, a cui verrà offerto un percorso formativo gratuito con l’obiettivo di formare figure professionali capaci di comprendere e gestire l’evoluzione tecnologica nel commercio fisico e digitale, riducendo il divario digitale in Puglia.

L’adozione dell’Intelligenza Artificiale nei settori che caratterizzano il Made in Italy costituisce una leva fondamentale per aumentare efficienza e competitività, soprattutto nelle PMI. Tuttavia, secondo il report “Th9e State of AI in the Enterprise 26” pubblicato da Deloitte, in Italia solo per il 31% delle aziende l’IA è già integrata a un livello avanzato nelle decisioni strategiche. L’uso delle tecnologie resta principalmente esterno (solo il 3% delle aziende dispone di soluzioni proprie) e una delle maggiori difficoltà risiede nella carenza di competenze. Il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, indica che i profili professionali legati all’e-commerce, alla gestione dei dati e all’analisi predittiva saranno tra i più richiesti, ma attualmente scarseggiano nel mercato del lavoro.

“Abbiamo costruito una proposta progettuale con una duplice finalità – spiega Silvio Busico, presidente di ITS Academy Mobilità – la prima è di carattere tecnico/operativo e punta a colmare il mismatch tra domanda e offerta di competenze digitali nei settori di riferimento del Made in Italy. Le statistiche ci dicono che il divario è ampio e senza gli interventi necessari la forbice continuerà ad allargarsi con gravi ripercussioni sulla competitività del sistema Paese. Questa connotazione si completa con le finalità sociali e con l’attenzione ai territori. DigitalMente risponde al bisogno di potenziare l’occupabilità di soggetti svantaggiati mediante percorsi di digitalizzazione inclusiva, diffusa e sostenibile che valorizzino il capitale umano, rilanciando allo stesso tempo la competitività territoriale”.

“DigitalMente” si rivolge ad una platea di giovani di età compresa tra i 18 e 34 anni e a disoccupati tra 34 e 50 anni, in condizione di vulnerabilità socio-economica, con particolare riferimento alle aree della Puglia caratterizzate da bassi livelli di digitalizzazione e scarse opportunità occupazionali. “Siamo l’unico progetto selezionato in Puglia e l’unico che si occupa di e-commerce e commercio – sottolinea Luigia Tocci, direttore di ITS Academy Mobilità – i moduli formativi sono stati definiti dopo un’attenta analisi dei processi chiave delle filiere di riferimento, prestando attenzione particolare alla logistica in entrata e uscita, all’analisi della domanda, alla definizione dinamica dei prezzi e alle raccomandazioni personalizzate al cliente, ambiti in cui l’intelligenza artificiale ha già un impatto concreto e un alto potenziale di innovazione”.