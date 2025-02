Intelligenza Artificiale, Quarteroni ospite del Battaglini di Taranto

Alfio Quarteroni sarà ospite del liceo Battaglini di Taranto. Martedì prossimo 4 febbraio, alle 16, nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, in via Anfiteatro, il professore del Politecnico di Milano, riconosciuto a livello nazionale e mondiale come uno dei più eminenti scienziati nel campo della matematica, si soffermerà sulle opportunità dell’Intelligenza Artificiale e sulle sfide dinanzi alle quali essa ci pone, sfatando e confermando alcuni dei miti già aleggiano attorno a questo recentissimo complesso di tecnologie.

Dunque, “Intelligenza artificiale, Miti, Sfide e Opportunità”. “Si tratta di un argomento di grandissima attualità oltre che di elevato interesse generale – spiega Patrizia Arzeni, dirigente scolastica del liceo scientifico Battaglini, che ha promosso l’incontro – ragion per cui abbiamo pensato di organizzare la conferenza che rientra nell’ordinario ciclo di incontri che la nostra scuola promuove per la formazione costante e continua dei suoi alunni e dei suoi docenti, in un luogo che appartenesse al territorio, quale appunto il Palazzo del Governo, punto di riferimento per tutta la comunità ionica in generale”.