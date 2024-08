”Insieme in immersione a Taranto”, tutto pronto per la festa dello sport e dell’inclusione

La macchina organizzativa dell’asd Enjoy your Dive Taranto è in piena attività per definire gli ultimi dettagli dell’evento in programma il 7 settembre 2024 che vedrà protagonisti 100 ragazzi con disabilità nella seconda edizione di “Insieme in immersione a Taranto”, realizzato anche quest’anno grazie alla collaborazione con la Marina Militare.





I ragazzi dell’asd Enjoy your Dive, capitanati da Luca Pellicoro si sono impegnati per migliorare il successo dell’edizione dello scorso anno. Il 7 settembre a San Vito, nella spiaggia dello Stabilimento Elioterapico Ufficiali della Marina

Militare, scenderanno in campo ben dodici associazioni sportive da tutta la Puglia, che guideranno e supporteranno i ragazzi con disabilità di undici associazioni del territorio in attività acquatiche: apnea, subacquea, voga, sup, nuoto e acquagym.





Gli operatori dell’asd Enjoy your Dive saranno affiancati dagli istruttori de La scuola del Mare di Monopoli, dell’asd Olimpia e di Sub Murena di Taranto, dell’asd Scuba Dive di Brindisi, dell’asd Murgia Sub di Cassano Murge, di Poseidon Blu di Molfetta, e dagli istruttori dell’asd Triathlon Taranto, dell’asd Salty Skin, del Mediterraneo Village e dei Vogatori Città di Taranto.





A completare la giornata ci sarà una dimostrazione di salvamento acquatico ad opera del gruppo cinofilo della FISA, la musica del Laboratorio musicale integrativo Heart’s Music e la possibilità per i ragazzi con disabilità di vedere uno scorcio della propria città dal mare grazie a brevi giri in barca

proposti dal Boat Sharing Puglia.