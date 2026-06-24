Ingegneri Taranto, Pisto presidente. Ecco consiglieri e incarichi



Si è insediato ieri il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto per il quadriennio 2026-2030, le elezioni si erano svolte lo scorso maggio.

Nel corso della seduta di insediamento sono state assegnate le principali cariche istituzionali. Antonio Pisto è stato eletto presidente dell’Ordine, Claudio Stola ricoprirà il ruolo di consigliere segretario, mentre Concetta Carabotta sarà consigliere tesoriere.

Fanno inoltre parte del nuovo Consiglio gli eletti Fabrizio Boccuni, Luigi Boero, Antonio Chiloiro, Angelo D’Oria, Giovanni Luca Luperti, Donato Palazzo, Aniello Polignano, Giovanni Zigrino, Barbara Abo, Valentina Brancone, Desirèe Morrone e Valentina Sammarco.