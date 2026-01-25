Infusi di storie, sorseggiando un buon … libro

Un libro scelto con cura, una bevanda da gustare, il tempo necessario per fermarsi e ascoltare una storia. Nasce Infusi di storie, il nuovo format ideato dalla Mondadori Bookstore di Taranto.

Il progetto si articola in quattro appuntamenti (via De Cesare) ciascuno abbinato a una diversa atmosfera – tè, cioccolata calda, caffè e vino – e prevede la partecipazione di un numero limitato di persone, per garantire un momento raccolto, autentico e di ascolto.



Durante ogni incontro, della durata di 45 minuti, i librai scelgono un libro per ciascun partecipante sulla base delle preferenze di lettura indicate in fase di iscrizione.

Calendario degli eventi

• BOOK & BLEND – 8 febbraio 2026 (tè)

• BOOK & CHOCO – 15 febbraio 2026 (cioccolata calda)

• BOOK & COFFEE – 22 febbraio 2026 (caffè)

• BOOK & WINE – 1° marzo 2026 (vino)



L’esperienza è pensata per un pubblico ristretto: 6 tavolini per un massimo di 12 partecipanti.

All’arrivo, ogni partecipante trova il libro selezionato ad attenderlo sul tavolino, accompagnato da un biglietto scritto a mano e personalizzato, che racconta la motivazione della scelta.



La partecipazione all’evento prevede l’acquisto del libro selezionato e della consumazione associata, secondo il menù del bar caffetteria partner Queen 2.0.

Le iscrizioni avvengono tramite modulo online, con apertura il lunedì precedente a ciascun evento e chiusura il venerdì antecedente. In caso di rinunce, è prevista una lista di attesa.





Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione al link:

https://forms.gle/oJpv74LFn2J7EJwG6