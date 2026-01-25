Appuntamenti, Contributi, Eventi, Libri
Infusi di storie, sorseggiando un buon … libro
Un libro scelto con cura, una bevanda da gustare, il tempo necessario per fermarsi e ascoltare una storia. Nasce Infusi di storie, il nuovo format ideato dalla Mondadori Bookstore di Taranto.
Il progetto si articola in quattro appuntamenti (via De Cesare) ciascuno abbinato a una diversa atmosfera – tè, cioccolata calda, caffè e vino – e prevede la partecipazione di un numero limitato di persone, per garantire un momento raccolto, autentico e di ascolto.
Durante ogni incontro, della durata di 45 minuti, i librai scelgono un libro per ciascun partecipante sulla base delle preferenze di lettura indicate in fase di iscrizione.
Calendario degli eventi
• BOOK & BLEND – 8 febbraio 2026 (tè)
• BOOK & CHOCO – 15 febbraio 2026 (cioccolata calda)
• BOOK & COFFEE – 22 febbraio 2026 (caffè)
• BOOK & WINE – 1° marzo 2026 (vino)
L’esperienza è pensata per un pubblico ristretto: 6 tavolini per un massimo di 12 partecipanti.
All’arrivo, ogni partecipante trova il libro selezionato ad attenderlo sul tavolino, accompagnato da un biglietto scritto a mano e personalizzato, che racconta la motivazione della scelta.
La partecipazione all’evento prevede l’acquisto del libro selezionato e della consumazione associata, secondo il menù del bar caffetteria partner Queen 2.0.
Le iscrizioni avvengono tramite modulo online, con apertura il lunedì precedente a ciascun evento e chiusura il venerdì antecedente. In caso di rinunce, è prevista una lista di attesa.
Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione al link:
https://forms.gle/oJpv74LFn2J7EJwG6