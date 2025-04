“Incontra il tuo futuro”, un ponte tra mondo del lavoro, giovani e territorio

Un ponte tra mondo del lavoro, giovani e territorio. Centinaia di studenti hanno assistito alla cerimonia inaugurale di “Incontra il tuo futuro”, manifestazione voluta e organizzata dal Centro commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood di Taranto. Il Cortile dei Pescatori ha fatto da cornice ad “un evento scaturito – ha spiegato Mauro Tatulli, Shopping center manager di Porte dello Jonio – dall’ascolto del territorio. Abbiamo unito le esigenze del mondo del lavoro che ha difficoltà a reperire risorse umane e quelle di una comunità che non sempre trova risposte adeguate per i suoi giovani. Il nostro progetto è un ponte per mettere in contatto questi due importanti segmenti della società. Proseguiamo, in questo modo, il nostro percorso in favore del territorio che ci sta portando a diventare il centro commerciale delle prime volte proprio per la portata innovativa che caratterizza le nostre attività”.

I dati confermano la necessità di far dialogare di più e meglio realtà produttive e giovani. Lo ha ricordato Vincenzo Cesareo, presidente della Camera di commercio Brindisi/Taranto. “Il 47% delle imprese – ha detto – dichiara di avere difficoltà a reperire risorse umane. La percentuale sale al 54% nella ricerca di competenze specialistiche e qualificate. Questa manifestazione è utile per accorciare il mismatch tra imprese e mondo della formazione e offrire ai giovani una panoramica delle opportunità presenti sul territorio”. I dati relativi alla disoccupazione giovanile, seppure in diminuzione, vedono ancora elevata la percentuale di talenti in fuga dalla Puglia e dall’Italia.

“Qualcosa, però, sta cambiando – ha sottolineato Gianluca Budano, direttore generale di Arpal Puglia – la strategia di Mare a sinistra della Regione Puglia sta dando buoni risultati e con gli investimenti del Fondo sviluppo e coesione stiamo promuovendo le eccellenze pugliesi per ribadire che nella nostra regione si può ambire ad occupazione stabile e di qualità. Questo anche per fermare l’emorragia demografica che ha visto la Puglia perdere 14mila cittadini lo scorso anno”. L’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Sebastiano Leo ha portato il suo saluto in collegamento ribadendo la vicinanza e l’attenzione della Regione Puglia. “Incontra il tuo futuro” è un progetto promosso da Porte dello Jonio in collaborazione con Confindustria Taranto, ITS Academy Mobilità, Kyma Mobilità, Fondazione Taranto 25, Ki.Fra Comunicazione & Eventi; con il patrocinio di Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Comune di Taranto e Regione Puglia.

Le imprese sono un pezzo importante del job village. “Dobbiamo imparare a raccontare il nostro territorio – ha affermato Salvatore Toma, presidente di Confindustria Taranto – mostrando ai giovani le eccellenze produttive, commerciali e della formazione. In questo modo saremo più attrattivi e argineremo la fuga verso altre aree del paese o addirittura verso altre nazioni”. Silvio Busico, presidente della Sezione Politiche Attive del Lavoro di Confindustria Taranto ha parlato di “energie positive per promuovere il cambiamento e guardare al futuro. Gli studenti sono i protagonisti di questa due giorni il cui scopo principale è far conoscere ai ragazzi le opportunità del territorio”.

“Incontra il tuo futuro” guarda con grande attenzione al mondo dei social. Protagonista della prima giornata è stata infatti @fabianamanager al secolo Fabiana Andreani, influencer che attraverso video, reel e meme dispensa consigli su come affrontare un colloquio di lavoro o comporre efficacemente un curriculum. “Sono felicissima di essere qui – ha detto – e sarebbe necessario fare più manifestazioni di questo tipo soprattutto al Sud per far capire alle persone che le occasioni di lavoro ci sono, bisogna conoscerle e renderle accessibili”. Alla cerimonia inaugurale sono intervenute anche Marta Basile, Dirigente UO servizi per l’impiego Taranto/Brindisi Arpal Puglia; Monica Calzetta, dirigente sezione Formazione della Regione Puglia; Anna Camalleri Consigliera del Presidente Emiliano su Formazione, occupazione, politiche integrate. I lavori sono stati moderati dal giornalista Matteo Schinaia.

Giovedì 2 aprile, seconda e ultima giornata di “Incontra il tuo futuro” con appuntamenti a partire dalle 9.30 fino alle 18. Due le macro-aree del job village: nell’area parcheggio ci sono gli stand in cui aziende, scuole, università, enti di formazione, scambiano informazioni e stringono contatti; il Cortile dei Pescatori e il Cortile degli Intrecciatori, nella galleria commerciale di Porte dello Jonio, sono il luogo degli incontri e dei workshop.