“Incontra il tuo futuro”, un grande evento per giovani e studenti

Studenti, imprese, università, ITS, a confronto per discutere di futuro, lavoro, nuove professioni, competenze, innovazione. Mancano pochi giorni all’avvio di “Incontra il tuo futuro”, progetto articolato e diffuso che nasce dalla volontà del centro commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood di Taranto, di offrire alla città un’agorà ampia e qualificata per favorire l’incontro tra giovani, mondo del lavoro, professioni, alta specializzazione.

I prossimi 2 e 3 aprile 2025, Porte dello Jonio ospiterà conferenze, stand, workshop, incontri. Diventerà un motore di idee e proposte; un luogo di confronto, un’occasione per scambiare e condividere esperienze. “Incontra il tuo futuro” è un progetto articolato e diffuso promosso da Porte dello Jonio in collaborazione con Confindustria Taranto, ITS Academy Mobilità, Kyma Mobilità, Fondazione Taranto 25, Ki.Fra e con il patrocinio di Camera di Commercio Brindisi-Taranto, Comune di Taranto e Regione Puglia.

Due le macro-aree che ospiteranno la manifestazione che richiamerà migliaia di presenze. Nell’area parcheggio del centro commerciale, verranno allestiti gli stand in cui aziende, scuole, università, enti di formazione e tutte le altre realtà coinvolte, potranno scambiare informazioni, distribuire materiale, stringere contatti. Una zona dal carattere informale, ma molto attiva e dinamica sotto il profilo operativo e concreto. Sarà la vetrina di “Incontra il tuo futuro”, il luogo dove le ambizioni, le aspettative, i sogni dei giovani, incontrano il mondo dell’impresa, dell’istruzione universitaria, della formazione terziaria professionalizzante.

Il Cortile dei Pescatori e il Cortile degli Intrecciatori, all’interno della galleria commerciale di Porte dello Jonio, saranno invece il laboratorio di idee, il luogo in cui si svolgeranno gli incontri, le conferenze, i workshop sempre nell’ottica di costruire un ponte tra le nuove generazioni e le opportunità offerte dal territorio ionico. “La nostra iniziativa – spiega Mauro Tatulli, direttore del Centro commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood – vuole essere innanzitutto utile ai giovani e agli studenti perchè è molto importante offrire loro gli strumenti per conoscere, valutare e scegliere le opportunità presenti sul territorio. Questo vale ancora di più in una fase segnata da grandi cambiamenti tecnologici, con professioni sempre più specialistiche e profili che le imprese talvolta fanno fatica a reperire. Mettere in contatto giovani e mondo del lavoro non è facile: sono ambiti che procedono in parallelo, ma che non dialogano abbastanza. Il nostro impegno va in questa direzione.

Incontra il tuo futuro – aggiunge il direttore Tatulli – si caratterizza, inoltre, per la sua natura di evento collettivo, in cui soggetti di diversa natura, pubblici e privati, si sono messi insieme, hanno fatto squadra per costruire una serie di attività pensate per il territorio. Questo è motivo di orgoglio per tutti i partner. Infine, come direttore del centro commerciale, sono ben felice che Porte dello Jonio, non sia solo il luogo dello shopping per i tarantini, ma anche un punto di incontro in cui si creano occasioni di confronto, scambi culturali, iniziative sociali e di beneficenza”.