Inaugurazione Giochi, ingresso nello Iacovone entro le 18.30: tutte le info necessarie su sosta e navette

In occasione della cerimonia di apertura dei XX Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, prevista per domani, 21 agosto 2026, la pianificazione dei trasporti di Kyma Mobilità a servizio dello Stadio “E. Iacovone” prevede un significativo potenziamento dell’offerta con l’attivazione di servizi navetta diretti allo stadio e con il potenziamento di alcune linee del trasporto urbano.



Nello specifico, al fine di garantire il corretto e fluido afflusso (ingresso stadio entro le 18.30, sottolineano da Kyma Mobilita’).

e deflusso degli spettatori per/dall’impianto sportivo, saranno implementate le seguenti navette che raggiungeranno le fermate in:

(FERMATA 1) VIA LAGO MAGGIORE: per l’ingresso degli spettatori con biglietto Curva Sud e Tribuna Ovest – lato sud.

(FERMATA 2) VIA ANCONA (ANG. VIA MAESTRI DEL LAVORO): per l’ingresso degli spettatori con biglietto Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest – lato nord.

(FERMATA 3) PIAZZA GIUSSANI (Rotatoria): per l’ingresso degli spettatori con biglietto Curva Nord, Tribuna Est e Tribuna Ovest – lato nord.

L’accesso ai servizi navetta ed al trasporto potenziato è consentito previo possesso di regolare biglietto Park&Ride (secondo le normali condizioni) e/o titolo di viaggio.

PERCORSI PER LO STADIO “E. IACOVONE”:

– Percorsi dai parcheggi di scambio per lo stadio Iacovone (per ingresso spettatori) A PARTIRE DALLE ORE 16:00, garantendo una frequenza continua in base all’afflusso degli spettatori fino al completo riempimento dell’impianto sportivo:

 Park Ospedale San Cataldo – Via Pierri – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud).

 Park Ospedale San Cataldo – Via Pierri – Via Consiglio – Via Atenisio – Rotatoria P.ZZA GIUSSANI (FERMATA 3: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

 Park Cimino – Via Speziale – Via Consiglio – Tangenziale Sud – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per

curva sud/tribuna ovest-lato sud).

 Park Cimino – Via Speziale – Via Consiglio – Via Atenisio – Rotatoria P.ZZA GIUSSANI (FERMATA 3: carico e scarico per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

 Park Cruise – Park Democrate – Ponte Punta Penna – Tangenziale Sud – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

 Park Bernardini – Via Scoglio del tonno – Via Lago di Nemi – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva

sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

Potenziamento Linee 1/2 e 3: attivazione di servizi aggiuntivi di linea per garantire i collegamenti capillari tra lo stadio e il quartiere Tamburi.

 Linea 1/2: Capolinea VIA ORSINI – Via Deledda – Via Pirandello – Via Masaccio – Via Galeso – S.S.172 – Ponte Punta Penna – Tangenziale Sud – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord)

 Linea 3: Capolinea VIA ORSINI – Via Deledda – Via San Francesco – Via De Amicis – Via Orsini – a sx Via Galeso – S.S.172 – Ponte Punta Penna – Tangenziale Sud – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord)

Potenziamento Linea 8: corse integrative dedicate al collegamento con l’area centrale della città sulla direttrice dell’attuale linea 8.

 Linea 8: VIA MARGHERITA/P.ZZA CARBONELLI – Via Anfiteatro – Via Giovinazzi – Via Principe Amedeo – Via Leonida – Via Japigia – C.so Italia – Via Liguria – V.le Magna Grecia –

C.so Italia – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via

Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

LE LINEE 1/2 – 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

 Linea da TALSANO: Capolinea PEZZAVILLA – Via C. Magno – Via Mediterraneo – Via Attanasio – Via Guarini (Fermata nell’area di parcheggio) – Via Mediterraneo – Viale Unità

D’Italia – Via del Risorgimento – Via Scoglio del tonno – Via Lago di Nemi – Via Golfo di Taranto – Via Lago di Monticchio – Via Lago di Bracciano – VIA LAGO MAGGIORE (FERMATA 1: per curva sud/tribuna ovest-lato sud) – complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro (FERMATA 2: per curva nord/tribuna est/tribuna ovest-lato nord).

PERCORSI DALLO STADIO “E. IACOVONE”:

Percorsi di ritorno per parcheggi di scambio (per uscita spettatori): a partire dalle ore 22:00 circa (o comunque al termine effettivo della cerimonia) le vetture saranno già posizionate per il deflusso e stazioneranno presso le Fermate 1, 2 e 3 o in zona limitrofa.

 VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro – Park Ospedale San Cataldo

 VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro – Park Cimino

 VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro – Park Democrate – Park Cruise Port

 VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro – inversione rondò Santa Rita – Via Ancona – C.so Italia – inversione al rondò con V.le Magna Grecia – Via Lago di Nemi – Park Bernardini

 Linea 1/2: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI – Via Lago D’Arvo – V.le Magna Grecia – Via C. Battisti – Via Pisa – V.le Magna Grecia – Via C. Battisti – Via

Rondinelli – Via Magnaghi – via Pacoret – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione FF.SS. – Via Costantinopoli – Via Galeso – Via A. Custodi – Via De

Amicis – Capolinea VIA ORSINI

 Linea 3: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Dante – Via Giusti – Via Oberdan – Via Berardi – Via Principe Amedeo –

Via De Cesare – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione ff.ss. – Via Orsini – Capolinea VIA ORSINI

 Linea 8: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI P.ZZA GIUSSANI – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Liguria – C.so Italia – Via Japigia – Via Minniti – Via Principe Amedeo – Via Crispi – C.so Umberto – VIA MARGHERITA/P.ZZA CARBONELLI.

LE LINEE 1/2 – 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

 Linea per TALSANO: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA (ang. Via Maestri del Lavoro/P.zza Giussani – V.le Unità d’Italia – Via Mediterraneo – Via Attanasio – Via Guarini (fermata presso area di parcheggio) – Via Brandi – Via Mediterraneo – Via Carlo Magno – Capolinea PEZZAVILLA.

Le navette effettueranno partenze anche distinte da Via Lago Maggiore e da Via Ancona per i vari hub, soprattutto nella prima fase di deflusso degli spettatori dallo stadio Iacovone.

 VIA LAGO MAGGIORE – Complanare Via Ancona – VIA ANCONA/ang. Via Maestri del Lavoro – inversione rondò Santa Rita – Via Ancona – C.so Italia – inversione al rondò con V.le Magna Grecia – Via Lago di Nemi – Park Bernardini

 Linea 1/2: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI – Via Lago D’Arvo – V.le Magna Grecia – Via C. Battisti – Via Pisa – V.le Magna Grecia – Via C. Battisti – Via Rondinelli – Via Magnaghi – via Pacoret – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione FF.SS. – Via Costantinopoli – Via Galeso – Via A. Custodi – Via De Amicis – Capolinea VIA ORSINI

 Linea 3: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Dante – Via Giusti – Via Oberdan – Via Berardi – Via Principe Amedeo – Via De Cesare – C.so Umberto – Via Margherita – Via Garibaldi – Via Duca D’Aosta – Stazione FF.SS. – Via Orsini – Capolinea VIA ORSINI

 Linea 8: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA/P.ZZA GIUSSANI P.ZZA GIUSSANI – V.le Trentino – V.le Magna Grecia – Via Liguria – C.so Italia – Via Japigia – Via Minniti – Via

Principe Amedeo – Via Crispi – C.so Umberto – VIA MARGHERITA/P.ZZA CARBONELLI.

LE LINEE 1/2 – 3 – 8 EFFETTUERANNO TUTTE LE FERMATE DI LINEA PRESENTI SUL PERCORSO.

 Linea per TALSANO: VIA LAGO MAGGIORE – VIA ANCONA (ang. Via Maestri del Lavoro/P.zza Giussani – V.le Unità d’Italia – Via Mediterraneo – Via Attanasio – Via Guarini (fermata presso area di parcheggio) – Via Brandi – Via Mediterraneo – Via Carlo Magno – Capolinea PEZZAVILLA.

Le navette effettueranno partenze anche distinte da Via Lago Maggiore e da Via Ancona per i vari hub, soprattutto nella prima fase di deflusso degli spettatori dallo stadio Iacovone