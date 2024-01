In Mytho veritas, i vincitori del 10° Certame letterario. Cerimonia finale all’Archita

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri mattina nell’aula magna “Aldo Moro” dell’Archita di Taranto, protagonisti studentesse e studenti partecipanti al 10° Certame letterario In Mytho veritas (sezioni Racconto, Poesia, Multimediale). Giunto alla sua X edizione, il concorso ha registrato ogni anno una crescente partecipazione di studenti attratti dalla pratica della scrittura creativa, dall’applicazione delle

tecnologie digitali ma soprattutto… affascinati dal mito.

Il concorso 2024 ha visto la partecipazione delle seguenti scuole: Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Palagiano (TA), Istituto Comprensivo “Manzoni” di Lizzano, Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Statte (TA), Istituto Comprensivo “Calò” di Ginosa (TA), Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Sava (TA)

Istituto Comprensivo “Alfieri” di Taranto, Istituto Comprensivo “Carrieri-Colombo” di Taranto, Istituto Comprensivo “Renato Moro” di Taranto, Istituto Comprensivo “XXV Luglio-Bettolo” di Taranto.



Hanno fatto parte della commissione esaminatrice e giudicatrice (nella foto diffusa dall’Archita) il presidente prof. Francesco Urso

Dirigente scolastico del Liceo Statale “Archita” e le docenti Maria Pia Dell’Aglio, Tania Rago,

Maria Rago e la prof Francesca Poretti Presidente dell’AICC Delegazione di Taranto “Adolfo

Federico Mele”. Il mito di Arianna è stato illustrato agli studenti dalla prof Francesca Poretti e al termine della relazione la prof Tania Rago, referente del concorso, ha proclamato i seguenti alunni vincitori che hanno ricevuto premi in libri:



1° Premio ex aequo Sezione racconto: Francesca Frascella classe 3B I.C. “Manzoni” Lizzano

1° Premio ex aequo Sezione racconto: Maria Sofia Guida classe 3A I.C. “XXV Luglio-Bettolo”

2° Premio ex aequo Sezione racconto: Miriam Facella classe 3G I.C. “XXV Luglio-Bettolo”

2° Premio ex aequo Sezione racconto: Benedetta Semeraro classe 3C I.C. “Giovanni XXIII”

3° Premio ex aequo Sezione racconto: Giuseppe Contaldo classe 3A I.C. “Renato Moro”

3° Premio ex aequo Sezione racconto: Elisabetta Maria Mandurino classe 3G I.C. “XXV Luglio Bettolo”



1° Premio Sezione poesia Aurora Parabita classe 3A I.C. “Giovanni XXIII”

1° Premio ex aequo Sezione poesia: Giorgia Patavia classe 3A I.C. “Renato Moro”

2° Premio ex aequo Sezione poesia: Chiara Cascardi classe 3C I.C. “Calò”

2° Premio ex aequo Sezione poesia: Gaia Infante classe 3D I.C. “Giovanni XXIII”

3° Premio ex aequo Sezione poesia: Vittoria De Bellis cl 3B I.C. “XXV Luglio-Bettolo”

3° Premio ex aequo Sezione poesia: Riccardo Marziliano classe 3D I.C. “Giovanni XXIII”



1° Premio ex aequo Sezione multimediale: Rebecca Allegretti classe 3C I.C. “Carrieri-Colombo”

1° Premio ex aequo Sezione multimediale: Alessandro Tagliente classe 3C I.C. “XXV LuglioBettolo”

2° Premio ex aequo Sezione multimediale: Andrea Lippi classe 3C I.C. “Renato Moro”

2° Premio ex aequo Sez. mult.: Andrea Salvatore Montesardo 3A I.C. “Carrieri Colombo”

3° Premio ex aequo Sezione multimediale: Anna Maria Palombella classe 3G I.C. “CarrieriColombo”

3° Premio ex aequo Sezione multimediale: Giulio Scalera classe 3C I.C. “Alfieri”

I saluti del prof Urso hanno chiuso la cerimonia