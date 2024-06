In cortile al TaTà, la rassegna estiva del Crest

Il teatro Crest di Taranto propone un’estate di spettacoli «tout public» nella ristrutturata arena estiva della sede della compagnia, in via Grazia Deledda, al quartiere Tamburi, dove dal 25 giugno al 4 settembre si terranno gli otto appuntamenti della rassegna «In cortile al TaTà» per il progetto Un teatro sotto le ciminiere. «Grazie a questo particolare sostegno regionale – spiega la responsabile del Crest, Clara Cottino – abbiamo potuto risanare una parte della cavea in cemento pre esistente nell’ampia area verde che circonda l’auditorium TaTà e far nascere un nuovo spazio di aggregazione per ragazzi e famiglie».

(la foto che pubblichiamo riguarda Anna Dai Capelli Rossi, Giardino Delle Lucciole, immagine diffusa dall’ufficio stampa del Crest di Taranto). Si parte martedì 25 giugno (ore 19.30) con il teatrino viaggiante de La Contrabbassa e la fiaba «Nodoso Nonno Noce» realizzata in forma di teatro di figura, musica e comicità da Nicolò Toschi e Luigi Mosso, protagonisti di questo racconto stravagante sulla vita e la fiducia nella fantasia. Domenica 7 luglio (ore 19.30) sono in arrivo gli Eccentrici Dadarò con «Incomica», elogio dell’arte del trasformismo attraverso la storia di due uomini e una donna, interpretati dai clown Umberto Bari, Andrea Ruberti e Dadde Visconti, amici-rivali-innamorati in corsa, tra gag esilaranti e trucchi sorprendenti, verso il traguardo comune della felicità, in un pellegrinaggio tra passato e futuro denso di avventure e sventure. Venerdì 12 luglio (ore 19.30) sarà di scena Gianni Risola, in arte Otto Panzer, atteso con il suo supershow negli abiti di un improbabile e misterioso circo, nel quale i numeri sono un autentico ghiribizzo. Mercoledì 17 luglio (ore 19.30) la compagnia calabrese Teatrop proporrà «Una merenda da paura», spettacolo di pozioni e incredibili magie con due alchimisti un po’ strambi, la golosa e poco in salute Strega Lucrezia e il simpatico e atletico Stregone Bartolomeo interpretati da Ada Roncone e Francesco Rizzo, diretti in scena dai co-registi Pierpaolo Bonaccurso e Greta Belometti.

Rimanda, invece, a un classico della letteratura per ragazzi, «Anna dai capelli rossi», l’omonimo allestimento ideato e interpretato da Antonella Ruggiero e Luigi Tagliente del Giardino delle Lucciole, in scena giovedì 25 luglio (ore 19.30). Un eccentrico esploratore, sempre in cammino con la sua bicicletta-casa carica di bagagli, è il personaggio interpretato da Ippolito Chiarello nello spettacolo «Un cuore a pedali» diretto da Michelangelo Campanale per Nasca Teatri, in programma giovedì 1 agosto (ore 19.30).

Venerdì 30 agosto (ore 19) con il «100% paccottiglia» di Circo Pacco, vale a dire Alessandro Galletti e Francesco Garuti, che fanno rivivere il mondo del circo in chiave parodistica nei panni di due eccentrici figuri che tutti conoscono come Frank Duro e Gustavo Leumann.

Si chiude mercoledì 4 settembre (ore 19) con lo spettacolo di burattini, pupazzi e attori della compagnia Burambò di Daria Paoletta e Raffaele Scarimobli, che con «Secondo Pinocchio» presentano un’originale trasposizione della fiaba di Collodi.

Biglietti 3 euro. Info e prenotazione al numero 333.2694897 (anche tramite WhatsApp). Il progetto «Un teatro sotto le ciminiere», avviato dal Crest, rientra nell’ambito delle azioni pilota per il welfare culturale e la valorizzazione dei luoghi di cultura promosse da Regione Puglia, Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio per le Arti e la Cultura e Polo Arti, Cultura e Turismo – P.A.C.T.