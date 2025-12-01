Iliade, il gioco degli dei al teatro Fusco di Taranto

Arriva a Taranto Iliade, il gioco degli dèi, l’epico affresco teatrale liberamente ispirato al poema omerico e interpretato da due protagonisti d’eccezione: Alessio Boni e Antonella Attili. Lo spettacolo, firmato da Francesco Niccolini e diretto da Roberto Aldorasi, Marcello Prayer e Alessio Boni, farà tappa al Teatro Fusco il 4 e 5 dicembre (rispettivamente alle ore 21 e alle ore 18) per la stagione teatrale del Comune di Taranto, realizzata in collaborazione con Puglia Culture.





Una narrazione visionaria, fatta di poesia e corpo, che attraversa i temi più profondi dell’Iliade: l’etica del successo, il conflitto tra destino e volontà, la violenza del potere, la fragilità umana. In questo mondo arcaico dominato da forza, paura e capriccio divino, il pubblico ritrova inquietanti consonanze con il presente, ma anche la via per opporre responsabilità, libertà e un necessario “no” all’orrore.