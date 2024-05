Il Vicenza espugna lo Iacovone (0-1), sabato secondo round al Menti

Squadra forte e atleticamente fresca (non giocava da fine aprile) batte squadra tosta ma fisicamente provata dalla terza partita in una settimana. Lapalissiano, si. Ma è proprio quello che è accaduto stasera a Taranto, dove al Vicenza è bastato il gol di Ferrari (10’) per espugnare lo Iacovone degli 11mila paganti che alla fine hanno applaudito i rossoblu, dandosi appuntamento al Menti fra quattro giorni.







Il Taranto dopo lo svantaggio non si è dato per vinto ma ha aperto il varco ai contropiedi della Lanerossi, rischiando per tre volte il Ko sventato dal solito Vannucchi.

Anche il suo collega non è stato da meno, parando su botta sicura di Zonta, respingendo un missile da fuori area di Luciani (primo tempo) e poi compiendo il miracolo allo scadere su una conclusione a volo di De Marchi, a pochi passi dalla porta, imbeccato da una pennellata di Orlando che, a sua volta, al 94’ quasi passa alla storia con una semirovesciata al volo che sfiora la traversa.



La gara l’ha fatta il Taranto, il Vicenza ha controllato e quando ha potuto ripartiva rapidamente in contropiede, senza tanti tocchi e verticalizzando con gli esterni prima e con gli attaccanti poi.





Una gara complessa che poteva finire con altro risultato.. ma i due portieri sono stati davvero bravi e attenti.

Il Taranto dovrà vincere al Menti con due reti di scarto. Non sarà facile ma il calcio va giocato sino in fondo. Capuano e la sua squadra lo sanno. E ci proveranno, anche se questo Vicenza è roccioso in difesa e veloce dalla cintola in su. Ma il possesso palla non sarà sufficiente. Bisogna far gol. Anzi due, senza beccarne alcuno.