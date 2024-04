Il valore delle parole, a Taranto un convegno sulla lingua italiana in una prospettiva di genere

Le parole hanno un peso, possono aiutare le persone nella costruzione di relazioni significative o danneggiarle a seconda dell’uso che se ne fa. Alle parole usate in un’ottica di effettiva parità di genere è dedicata una intera giornata di studio dal titolo: “Il valore delle parole. La lingua italiana in una prospettiva di genere”, che si terrà giovedì 18 aprile presso il Dipartimento Jonico, in Via Duomo 259, a Taranto.

L’evento è promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Taranto, dal Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” e dall’Autorità di Sistema del Mar Ionio – Porto di Taranto, con la partecipazione degli Ordini ed Enti: Consulenti del Lavoro, Ingegneri, Architetti, Giornalisti, Lions Club Taranto – S.Giorgio Terra Jonica, Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Scuola Forense di Taranto, surfHers e GiULiA Gionaliste.

L’iniziativa, che si avvale del prestigioso patrocinio dell’Accademia della Crusca, è un focus sull’uso della lingua in una prospettiva di genere, analizzato e discusso in maniera omnicomprensiva, in connessione agli ambiti professionali rappresentati dal tavolo, e contiene una riflessione sull’etica e sulla deontologia sottoscritta dai diversi ordini professionali.

“Si tratta di un’importante opportunità di riflessione e confronto – afferma Franca Todaro – presidente del CPO dei commercialisti di Taranto – che abbiamo fortemente voluto perché siamo ancora lontani dalla parità, sia essa retributiva o di genere. Sul mondo del lavoro c’è ancora disparità, e molte donne non sono economicamente autonome. E’ necessaria una trasformazione, che deve necessariamente partire dall’uso appropriato delle parole e dalla cultura della parità di genere. Per questo motivo, dalla mattina al tardo pomeriggio, illustri esperti si alterneranno nel racconto del nostro presente con spunti di riflessione, perché ognuno di noi può fare qualcosa per migliorare l’accettazione del sé”. In questo contesto si inserisce la necessità di creare, con il linguaggio, un nuovo spazio di consapevolezza e di azione.

L’evento è a cura del Comitato Organizzativo: dott.ssa Franca Todaro, prof.ssa Adriana Schiedi, direttore Dip. Jonico Paolo Pardolesi, dott.ssa Noemi Frascella.

il programma

ORE 10:00-13:00

Introduce e modera Monica Golino, Giulia Giornaliste

Saluti istituzionali: Stefano Bronzini, Magnifico Rettore Università di Bari Aldo Moro, Loredana Capone, Presidente Consiglio Regionale Puglia, Sergio Prete, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, Gianluigi Pignatelli, Direttore Biblioteca Acclavio

Relazioni

Riccardo Pagano, Professore Ordinario di Pedagogia generale e sociale, Università di Bari – Il “femminile” nella storia del pensiero pedagogico

Adriana Schiedi, Professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, Università di Bari – Il dominio della parola “autenticante”. Il linguaggio come forma di potere per un’educazione alla parità di genere

Lea Durante, Docente di Letteratura e Critica di Genere – Un linguaggio per riscrivere il sesso: Goliarda Sapienza e L’arte della gioia

Maurizio Sozio, Professore Aggregato di Filosofia del Diritto – Nüshu: una lingua di genere per l’emancipazione femminile

Rossella Matarrese, Giornalista consigliera Ordine dei Giornalisti, coordinatrice Giulia Puglia – Giornalismo, deontologia e linguaggio di genere

Mariagrazia Efato, Presidente Associazione SurfHers – Rompere i bias per un futuro pari

ORE 15:00-19:00

Modera Monica Golino, Giulia Giornaliste

Saluti istituzionali

Paolo Pardolesi, Direttore Dipartimento Jonico

Luigi De Filippis, Presidente Ordine degli Ingegneri di Taranto

Vincenzo Di Maggio, Presidente Ordine degli Avvocati di Taranto

Paolo Bruni, Presidente Ordine degli Architetti di Taranto

Giovanni Prudenzano, Presidente Ordine dei C. L. di Taranto

Francesco Vizzarro, Presidente ODCEC di Taranto

Marisa Di Santo, Presidente Lions Club Taranto – San Giorgio Terra Jonica

Introduzione a cura del TAVOLO DI COMUNITÀ:

Franca Todaro, Presidente CPO ODCEC di Taranto

Noemi Frascella, Relazioni internazionali e comunicazione AdSP del Mar Ionio

Apertura dei lavori

Salvatore Cosentino, Sostituto Procuratore generale Corte d’Appello Lecce

Eva non è ancora nata: dalla violenza delle mentalità al Sogno di un’autentica parità di genere

Relazioni:

Anna M. Thornton, Professoressa Ordinaria Università dell’Aquila, Accademica corrispondente della Crusca – Un mondo di uomini. Il femminile dei nomi di ruolo, carica o professione

Paola Donvito, Avvocata, Presidente Fondazione Scuola Forense Ordine degli Avvocati di Taranto – Le parole giuste in ambito giuridico come contrasto alla discriminazione e agli stereotipi di genere

Laura Cimaglia, Dirigente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Interculturalità e inclusione: come coprire il gap linguistico e culturale nel settore marittimo

Gabriella Capozza, Ricercatrice di Italianistica, Università di Bari – Il linguaggio letterario-teatrale di Franca Rame come strumento di denuncia della condizione femminile

Pierluca Massaro, Professore associato di Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, Università di Bari – Stereotipi e discriminazioni nella prospettiva della intersezionali.