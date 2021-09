Taranto, vittoria e secondo posto: mercoledì un’altra gara allo Iacovone

I numeri dicono vittoria, la prestazione del secondo tempo la legittima, il computo dei calci d’angolo non tragga in inganno (11-1 per il Latina).



Il Taranto ha meritato i tre punti (portiere mai impegnato), il Latina ha deluso in attacco e si è fatto vivo solo dopo il raddoppio, dopo aver giocato un primo tempo granitico anche se sterile. Ma non poteva bastare, oggi allo Iacovone. Infatti ai laziali non è bastato per evitare la sconfitta (Giovinco e Pacilli nella foto di Aurelio Castellaneta).





Al rientro dagli spogliatoi, i rossoblu si sono stretti sulle linee di pertinenza e hanno colpito senza pietà, senza soffrire più di tanto negli ultimi 15 minuti, senza mai dare l’impressione di patire il previsto ritorno degli ospiti.

Adesso la squadra di Laterza è al secondo posto con dieci punti in cinque partite (tre vittorie, un pareggio e una sconfitta) alle spalle del Bari (11) e in compagnia del Monopoli. Sono punti d’oro per chi si propone l’obiettivo della salvezza. Nonostante le assenze, il gruppo sta rispodendo alle sollecitazioni del torneo e appare in grado di potersela giocare a viso aperto contro qualsiasi avversario in questo girone sinora equilibrato, sorprendente e divertente.

E’ la serenità, forse, l’arma vincente della squadra. La possibilità di provarci sempre e comunque, l’idea che in fondo perdere è possibile e vincere non è utopia.

Oggi pomeriggio, allo Iacovone, Giovinco e i suoi compagni nel primo tempo hanno giocato con ritmo basso e per niente efficace. La ripresa avrebbe poi registrato altro, riproponendo quei guizzi già tradotti in punti nelle precedenti uscite. Il Latina si è confermato un gruppo difficile da affrontare, sia chiaro, ma oggi allo Iacovone non ha mai colpito duro (tranne un palo), soffrendo soprattutto nella ripresa il dinamismo tattico di Civilleri, la lucidità di Bellocq, la visione di Marsili (anche se a tratti ha sofferto la pressione mediana avversaria) e l’imprevedibilità di Giovinco… l’uomo in più in questa serie C.

Dopo la delusione di Pagani (gol sconfitta al 94′, dopo aver sbagliato il gol vittoria) il Taranto si è regalato la reazione che i tifosi auspicavano. Mercoledì allo Iacovone arriverà il Monterosi (3 punti in 5 partite). Vietato pensare che sia abbordabile. Questo è un girone equilibrato, sorprendente e divertente, s’e detto. Oggi il Monterosi ha pareggiato Palermo (risultati e classifica girone C Serie C). Prossimo turno.

TARANTO-LATINA 2-0

TARANTO (433): Chiorra 6, Tomassini 6.5 , Ferrara 6.5 , Marsili 6.5, Riccardi 6, Saraniti 6.5 (De Maria 39 st’ sv), Bellocq 6 , Pacilli 7 (Mastromonaco 21’ st 6), Benassai 6, Civilleri 7.5 (Labriola 34’ 6), Giovinco 8 (Italeng 34’ sv). In panchina: Loliva, Antonino, Zullo, Santarpia, Granata, Cannavaro. Allenatore Giuseppe Laterza 6.5

LATINA (442): Cardinali 5.5, Giorgini 6 , Amadio 5.5 , Di Livio 6 (Rossi 19’ st 6.5) , Carletti 5 (Andrade 25’ st 6) , Rosseti 6 (Mascia 20’ st 6) , Marcucci 6 (Barberini 25’st 6) , Teraschi 6 (Sane 36’ sv) , Tessiore 6, Esposito 5.5 , Nicolao 6. In panchina: Alonzi, Spinozzi, Ricci, De Santis, Atiagli, Eracolano. Allenatore: Daniele Di Donato 5.5

ARBITRO: Kumara di Verona. RETI: Pacilli 15’ st – Giovinco 23’ st. NOTE: terreno non in buone condizioni, giornata primaverile, spettatori paganti 3205 (il Taranto non ha fatto campagna abbonamenti) Ammoniti: Pacilli, Benassai, Italeng (T) Di Donato (All), Mascia e Nicolao (L) Angoli: 11-1 per il Latina. Recupero: 6’ st