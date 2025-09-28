Calcio, Sport
Il Taranto vince e torna in vetta
Il Taranto batte il Bitonto con un gol per tempo e torna sulla vetta della classifica nel campionato di Eccellenza.
Sul terreno dello stadio “Italia” di Massafra Nicola Russo ha aperto le marcature al 10’ su rigore. Raddoppio di Emanuele Calabria nel secondo tempo.
Taranto-Bitonto 2-0
10’ rig. Russo (T), 67’ Calabria (T).
Taranto (3-5-2): De Simone; Delvino, Brunetti, Derosa; Hadziosmanovic (43’ Souare), Etchegoyen (62’ Marino), Di Paloantonio, Calabria, Monetti (89’ Terrana); Russo (74’ Vukoja), Imoh (67’ Valentin).
A disp.: Capogna, Magri, Pavone, Dammacco.
All. Danucci.
Bitonto (4-3-3): Cozzella; Catalano, D’Alba (77’ Mazzilli), Delgado, Marchitelli; Cariello (62’ Caffarella), Cutrone (82’ Gagliardi), Milella (62’ De Michele); Rotondo (46’ Pelosi), Palazzo, Napoli.
A disp: Scioscia, Pizzulli, Sassanelli, Brizzi.
All. Zinfolino.