Calcio, Sport
Il Taranto vince e si qualifica per la fase nazionale playoff
Missione compiuta. Il Taranto batte il Canosa (2-0) e accede alla fase nazionale dei playoff, decisiva per il ritorno in D.
Vantaggio (4′): Loiodice sblocca il match trasformando un rigore.
Raddoppio (79′): Losavio, gol su assist di Russo su contropiede.
Taranto-Canosa 2-0
RETI: 5’ rigore Loiodice (T), 80’ Losavio (T)
TARANTO
Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate, Gustamacchia, Sansò; Di Paolantonio, Incerti (42’ Marino), Vukoja (90’+2’ Zampa); Losavio (82’ Delvino), Aguilera (89’ Trombino), Loiodice (73’ Russo). Panchina: Martinkus, Rizzo, Labianca, Monetti.
All. Danucci.
CANOSA
Massari; Lamacchia, De Gol, Colella (82’ Rotondo); Cafagna (74’ Lanzone), Manzo, Castro, Dibenedetto (89’ Iagulli), R. Farinola; Croce, Di Piazza. Panchina: Tarolli, Ferreira, Mangialardi, Cormio, Belladonna, S. Farinola.
All. De Candia.
Ammoniti: De Gol, De Candia (C); Incerti, Aguilera (T).
Espulsi: all’83’ Hadziosmanovic (T) e Castro (C) per reciproche scorrettezze.
Note: angoli 4-1