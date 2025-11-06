Calcio, Sport
Il Taranto vince ancora
Taranto espugna Massafra. Nel senso che stavolta vince in trasferta contro la squadra di casa (3-0) nello stadio che per tutta la stagione ospiterà anche le sfide interne dei rossoblu.
I ragazzi di Danucci battono i giallorossi e saldano la posizione sul podio del campionato di Eccellenza.
(Risultati e classifica dopo il turno infrasettimanale).
MASSAFRA-TARANTO 0-3
GOL: 11’ Aguilera (T), 28’ Aguilera (T), 56’ Losavio (T)
MASSAFRA 352: Lacirignola; Martino (80’ Buzzi), Neris, F. Pinto (64’ Tinelli); Nazzaretto, Morisco, D’Arcante, Maiorino, Secondo; Canitano (66’ Caserta), Sosa (61’ Dell’Atti).
A disp: Bufano, G. Pinto, Ligorio, Diwouta, Mazzarano.
All. Marasciulo.
TARANTO: De Simone; Hadziosmanovic (70’ Souare), Delvino, Konate (76’ Pino), Derosa; Monetti (72’ Labianca), Marino, Vukoja (64’ Etchegoyen), Calabria (64’ Russo); Losavio, Aguilera.
A disp: Fallani, Terrana, Malltezi, Imoh.
All. Danucci.
ARBITRO: Walter Cilli