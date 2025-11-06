Skip to main content

Il Taranto vince ancora

Pubblicato | da Redazione

Taranto espugna Massafra. Nel senso che stavolta vince in trasferta contro la squadra di casa (3-0) nello stadio che per tutta la stagione ospiterà anche le sfide interne dei rossoblu.

I ragazzi di Danucci battono i giallorossi e saldano la posizione sul podio del campionato di Eccellenza.
(Risultati e classifica dopo il turno infrasettimanale).


MASSAFRA-TARANTO 0-3

GOL: 11’ Aguilera (T), 28’ Aguilera (T), 56’ Losavio (T)

MASSAFRA 352: Lacirignola; Martino (80’ Buzzi), Neris, F. Pinto (64’ Tinelli); Nazzaretto, Morisco, D’Arcante, Maiorino, Secondo; Canitano (66’ Caserta), Sosa (61’ Dell’Atti). 

A disp: Bufano, G. Pinto, Ligorio, Diwouta, Mazzarano. 

All. Marasciulo.

TARANTO: De Simone; Hadziosmanovic (70’ Souare), Delvino, Konate (76’ Pino), Derosa; Monetti (72’ Labianca), Marino, Vukoja (64’ Etchegoyen), Calabria (64’ Russo); Losavio, Aguilera. 

A disp: Fallani, Terrana, Malltezi, Imoh. 

All. Danucci.

ARBITRO: Walter Cilli

