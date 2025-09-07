Calcio, Sport
Il Taranto vince anche la seconda
Seconda vittoria consecutiva del Taranto di Danucci che in questo campionato di Eccellelnza deve recuperare una partita. A Massafra, sede casalinga per questa stagione, i rossoblu hanno superato il Polimnia al termine di una gara rocambolesca.
TARANTO-POLIMNIA 3-2
⚽️ 7’ Serafino (P), 8’ Imoh (T), 46’ Imoh (T), 65’ Buonamico (P), 84’ Calabria (T)
TARANTO
De Simone; Delvino, Konate (62’ Brunetti), Derosa; Souare (77’ Kordic), Calabria, Etchegoyen, Marino (46’ Di Paolantonio), Terrana; Imoh (69’ Malltezi), Russo (62’ Dammacco).
In panchina: Fallani, Torrisi, Magri, Monetti.
Allenatore Danucci
POLIMNIA
De Giosa; Avantaggiati, Panebianco, Gernone, Solimeno; Tatullo (55’ Buonamico), Marasciulo, Zaccaria (90’+2’ Buonsante); Mercurio (69’ Mandez); Serafino, Ingredda (Romano).
In panchina: Pellegrini, Raspatelli, Anaclerio, Angiuli, Carminati.
Allenatore Mancini