Il Taranto vince a Latina e si prepara ai playoff…

Il Taranto conquista a Latina i tre punti e si porta a quota 65. Dunque è quarto come la Casertana che però supera i rossoblu per via degli scontri diretti e salterà il primo turno dei playoff, partita che invece gli uomini di Capuano giocheranno il 4 maggio proprio con il Latina, allo Iacovone (gara secca).





Se il Coni dovesse restituire alleno 2 dei quattro punti di penalizzazione, però, i rossoblu sarebbero quarti e quindi salterebbero il primo turno. Se addirittura i punti restituiti fossero 4, il Taranto sarebbe già di diritto alla fase nazionale (!). Al di là del rammarico, e in attesa del responso, la vittoria di ieri a Latina consegna a questa appendice di torneo (in 27 si giocheranno un posto per la B) una squadra tarantina in ottima forma atletica, nel pieno di una fase di fiducia sui propri mezzi e, soprattutto, forte della spensieratezza di chi ha già fatto cose importanti e non ha nulla da perdere.



PROMOSSA IN B: Juve Stabia

PLAYOFF: Avellino, Benevento, Casertana, Taranto, Picerno, Cerignola, Giugliano, Crotone, Latina, Catania



PLAYOUT: Potenza, Monopoli, Francavilla, Monterosi

RETROCESSA IN D: Brindisi

PLAYOFF PRIMO TURNO DEL GIRONE:

Taranto-Latina

Picerno-Crotone

Audace Cerignola-Giugliano

SECONDO TURNO DEL GIRONE:

Casertana

PRIMO TURNO NAZIONALE:

Catania, Benevento

SECONDO TURNO NAZIONALE:

Avellino

PLAYOUT

Monterosi -Potenza

Virtus Francavilla-Monopoli