Il Taranto vince a Brindisi e passa il turno di Coppa Italia

Al secondo turno l’avversario dei rossoblù sarà l’Acquaviva. Il Taranto vince Brindisi e supera il turno. Fatale per i padroni di casa l’autorete di Lanzolla dopo un quarto d’ora di gioco.



Brindisi
Antonino; Cauteruccio, Lanzolla, Mancarella (62′ Scaringella); Benvenga, Langone (36′ Mangialardi), Scoppa, Melillo, Carpineti; Burzio (78′ Bernaola), Ferrari (62′ Saraniti).
Allenatore: Ciullo

Taranto
De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa; Marino, Di Paolantonio (84′ Konate); Souare (59′ Calabria), Monetti (74′ Terrana), Vukoja; Imoh (71′ Malltezi).
Allenatore: Danucci

(la foto è di Fabio Mitidieri, immagine diffusa dall’ufficio stampa della SS Taranto).

