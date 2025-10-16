Calcio, Sport
Il Taranto vince a Brindisi e passa il turno di Coppa Italia
Al secondo turno l’avversario dei rossoblù sarà l’Acquaviva. Il Taranto vince Brindisi e supera il turno. Fatale per i padroni di casa l’autorete di Lanzolla dopo un quarto d’ora di gioco.
Brindisi
Antonino; Cauteruccio, Lanzolla, Mancarella (62′ Scaringella); Benvenga, Langone (36′ Mangialardi), Scoppa, Melillo, Carpineti; Burzio (78′ Bernaola), Ferrari (62′ Saraniti).
Allenatore: Ciullo
Taranto
De Simone; Hadziosmanovic, Delvino, Brunetti, Derosa; Marino, Di Paolantonio (84′ Konate); Souare (59′ Calabria), Monetti (74′ Terrana), Vukoja; Imoh (71′ Malltezi).
Allenatore: Danucci
(la foto è di Fabio Mitidieri, immagine diffusa dall’ufficio stampa della SS Taranto).