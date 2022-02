Il Taranto spreca ancora dal dischetto

(in copertina il rigore respinto dal portiere del Campobasso – foto Aurelio Castellaneta) Al di là della prestazione, al di là del carattere, al di là della classifica, al di là dell’avversario… sbagliando i rigori il prezzo è alto. E anche stasera, i rossoblu non vincono per un rigore sbagliato (o parato, dipende dai punti di osservazione). Stavolta è Saraniti, che pur ha giocato la solita gara di generosità, a sciupare da undici metri e a cinque minuti dalla fine: tiro centrale, respinta non capitalizzata.

Succede, certo. Ma è terza volta, in casa, che il Taranto fa spallucce dopo un penalty (Taranto-Monterosi, Taranto-Paganese..). La partita era cominciata nel migliore dei modi, con Mastromonaco abile a recuperare la palla quasi tra le mani del portiere e a poggiarla per Giovinco, il cui tiro per tutti sembrava potessere essere un assist.. invece finisce di fioretto in porta. Vantaggio immediato per una frazione che finirà senza tanti sussulti, tranne un bellissimo gol di Saraniti viziato (e annulato) per fuorigico.





Il secondo tempo comincia sotto il segno dei molisani, che cambiano qualcosa in attacco e avanzano di ventri metri l’intero assetto. Il pareggio arriva grazie ad Emmausso, il migliore dei suoi sino all’ammonizione (e al cambio successivo). La reazione del Taranto non è veemente ma il gol sembrava potesse proprio maturare dopo il palo improvviso di Falcone, su botta secca dalla distanza. Frizzanti i primi venti minuti allo Iacovone del giovane Manneh, suo lo spunto (su imbeccata di versienti) che provoca il rigore: il resto è cronaca. Saraniti si rifarà. Ne siamo certi.

TARANTO – CAMPOBASSO 1-1

TARANTO (4231): Chiorra, Versienti, Riccardi, Benassai, Ferrara; Civilleri (67′ Bellocq), Marsili; Mastromonaco (67′ Manneh), Giovinco (79′ Barone), Santarpia (53′ Falcone); Saraniti.In panchina: Loliva, Antonino, De Maria, Guastamacchia, Tomassini, Turi, Cannavaro, Labriola. All. Laterza



CAMPOBASSO (433): Zamarion; Fabriani, Sbardella, Magri, Vanzan; Tenkorang, Candellori, Persia (81′ Giunta); Rossetti, Emmausso (66′ Pace), Di Francesco (46′ Merckaj). In panchina: Raccichini, Coco, Ladu, Martino, Liguori, Bolsius. All. Cudini

ARBITRO: Di Francesco di Ostia Lido

RETI: 2′Giovinco (T) 60′ Emmausso (C)

NOTE: Giornata fredda, terreno in buone condizioni, spettatori paganti 1937 (il Taranto non fa campagna abbonamenti)

AMMONITI: Magri, Fabriani, Emmausso, Pace, Giunta (C) – Santarpia, Civilleri, Bellocq, Marsili (T). Angoli: 3-2

Recuperi: 5′ (st)