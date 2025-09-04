Il Taranto soffre, resiste e vince: buona la prima

🔴🔵

Nuova Spinazzola – S.S. Taranto 0-1

71′ Souare⚽

Esordio complicato e vincente. Un buon secondo tempo consente al Taranto di vincere in trasferta con lo Spinazzola.

Archiviato il primo tempo sonnacchioso ed equilibrato, la partita cambia dopo i primi dieci minuti della ripresa, fase dominata dai padroni in casa con una serie di calci d’angolo consecutivi che sembravano aver messo alle corde il Taranto.

Danucci, allenatore rossoblu, corre ai ripari e chiama tre cambi.

Il Taranto prende respiro e comincia a girare meglio la palla. Russo dà la scossa.

Il gol di Suare arriva al momento giusto e due pali legittimeranno la vittoria.

Tre punti di platino conquistati, di fatto, in piena fase di preparazione visto il ritardo di avvio della squadra ..

(grafica SS Taranto Calcio)