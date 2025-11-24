Calcio, Sport
Il Taranto si fa raggiungere al 93esimo
Prima il doppio vantaggio, poi il ritorno degli avversari, infine il gol del pareggio in pieno recupero. Il Taranto concede troppo e il Novoli ne approfitta strappando un punto sul terreno di Massafra (3-3).
Crisi tecnica per i rossoblu? Vedremo nelle prossime ore, intanto proprio con il Novoli giovedì si gioca in Coppa Italia.
Il Taranto è a cinque punti dalla vetta, pareggiare in casa costa caro. Risultati e classifica Eccellenza
TARANTO-NOVOLI 3-3
RETI: 2’ Losavio (T), 23’ Aguilera (T), 42’ Giacomazzi (N), 55’ Mancarella (N), 62’ Losavio (T), 93’Milanese (N)
TARANTO: De Simone; Delvino, Konate (45’+1’ Brunetti), Derosa; Hadziosmanovic, Di Paolantonio, Vukoja (77’ Etchegoyen), Labianca (74’ Terrana); Loiodice (86’ Russo), Losavio; Aguilera (68’ Marino). A disp.: Fallani, Corallini, Calabria, Malltzei.
All. Danucci.
NOVOLI: Suma; Togora, Lobjanidze, Maccarrone; Sorino (87’ Milanese), Tarantino, Valzano (63’ Altamura), Liccardi (75’ Leone); Ferreira, Giacomazzi (75’ Quarta), Mancarella. A disp: De Luca, Ciucci, Savoia, Caporale, Parisi, Milanese.
All. Luperto.
ARBITRO: Cacciapaglia di Bari NOTE: recuperi 3’/4’. Angoli 3-5