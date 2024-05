Il Taranto cerca l’impresa a Vicenza, sabato diretta su RaiSport

Sabato palla al centro ore 21. Il Taranto giocherà al Menti di Vicenza per tentare l’impresa. I rossoblu dovranno vincere con due reti di scarto per proseguire l’avventura playoff. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.

Gli uomini di Capuano, va ricordato, sul campo si erano guadagnati il secondo posto nel girone C e dunque il diritto di accedere dirattamente ai quarti di finale programmati da martedì prossimo. Invece, la penalizzazione di 4 punti li ha costretti a dover giocare due turni di playoff nel girone (superate Latina- Picerno) e adesso il primo tunro nazionale (Vicenza, 0-1 in casa all’andata).

I veneti allo Iacovone si sono confermati forti in tutti i reparti, presentandosi a Taranto in forma smagliante – al cospetto di una squadra che accusa qualche acciacco – dopo tre settimane di stop agonistico in attesa del proprio turno. Nel girone A, a fine aprile, i biancorossi erano giunti terzi dopo una cavalcata che nel 2024 li ha visti perdere una sola volta. Non sarà facile ribaltare il pronostico e la realtà dei numeri e dei rapporti di forza congiunturali… ma il Taranto ci proverà.

PRIMO TURNO NAZIONALE PLAYOFF

Sabato 18 maggio, ore 20:30

Benevento-Triestina (and. 1-1)

Carrarese-Perugia (and. 2-0)

Casertana-Juventus Next Gen (and. 1-0)

Catania-Atalanta Under23 (and. 1-0)

Ore 21:00

Vicenza-Taranto (and. 1-0)