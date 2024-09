Il Taranto non molla ma la vittoria non arriva. Col Sorrento finisce 2-2

Altalena poco emozionante, perché in uno stadio quasi vuoto l’eco delle voci in campo annulla la suggestione popolare del calcio. Tant’è, questa è la storia contemporanea del pallone rossoblu, in attesa di sviluppi …

guarda i gol: video.



Ma è un Taranto che non molla quello visto ieri sera, squadra che – relativamente al proprio valore e al contesto in cui lo esprime – registra qualche passo in avanti: il fisico ha retto per tutta la gara e tatticamente gli spazi sono stati riempiti meglio. Inoltre, c’è stata la reazione allo svantaggio.

Il Sorrento, che arrivava con un bottino di 11 punti in sei turni, ha fatto la sua gara e ha saputo ribaltare lo svantaggio. Ma stavolta, come detto, gli uomini di Gautieri hanno reagito e con Zigoni (doppietta) hanno risposto… grazie anche a Mastromonaco che – ormai è chiaro – ha preso per mano questa squadra.

Dopo il 2-2 entrambe le squadre hanno avuto la palla della vittoria, anche se il Taranto avrebbe potuto avere anche un rigore. Ma l’arbitro ieri sera non è apparso in giornata: per controllare la gara ha fatto ricorso ad una dozzina di cartellini, la maggior parte dei quali sul volto dei padroni di casa. Ps.

Taranto – Sorrento 2-2



Marcatori: 5′ pt Zigoni (T), 43′ pt Musso (S), 6′ st Bolsius (S), 10′ st Zigoni (T)



Taranto

Del Favero; Shiba, De Santis, Verde; Mastromonaco, Ardizzone (25′ st Schirru), Matera, L. Varela (18′ st Fiorani), Contessa; Giovinco (40′ pt Fabbro), Zigoni.

All. Gautieri. Panchina: Meli, Marong, Sacco, Guarracino, Speranza, Garau, Vaughn, Locanto, Iervolino, Picardi, Zerbo, Battimelli



Sorrento

Del Sorbo; Vitiello, Blondett, Fusco, Panico (19′ st Todisco); Lops (1′ st De Francesco), Cuccurullo (19′ st Colangiuli), Cangianiello; Guadagni, Musso (9′ st Polidori), Bolsius (35′ st Riccardi).

All. Barilari. Panchina: Harrasser, Albertazzi, Colombini, Scala, Bardi, Cadili, Palella, Esposito

Arbitro: Milone di Taurianova

Espulsi: 37′ st Zigoni (T), 43′ st De Francesco (S) e Gautieri (all. Taranto).



Ammoniti: L. Varela (T), Musso (S), Verde (T), Mastromonaco (T), Contessa (T), Ardizzone (T), Vitiello (S), De Santis (T), Matera (T), Todisco (S)

Recuperi: 2’, 6’. Spettatori 500 circa.